Der Gen-Z-Stare: Ein Phänomen, das Arbeitgeber umtreibt

Der Gen-Z-Stare ist ein Phänomen, das Arbeitgeber offenbar umtreibt. Es handelt sich um den Blick von Mitarbeitern der Generation Z, der schockierend leer sein soll. Dieser Blick ist nicht nur auf das Nachfüllen von Mineralwasser beschränkt, sondern auch auf Situationen im Arbeitsleben, in denen junge Menschen auf Fragen reagieren, die früher noch mit einem Satz beantwortet worden wären.

Der Autor ist Mitglied der Chefredaktion des Zeit-Magazins. Es gibt ein Phänomen , das Arbeitgeber offenbar umtreibt: den Gen-Z-Stare , den Blick von Mitarbeitern der Generation Z . Der soll schockierend leer sein.

Nicht traurig leer, nicht erschöpft leer, sondern so leer wie ein unmöbliertes Zimmer. Der ausdruckslose oder leicht entgeisterte Blick, mit dem junge Menschen auf Fragen reagieren, die früher noch mit einem Satz beantwortet worden wären. Kann ich bitte einmal die Quittung haben? - starrer Blick.

Wie spät macht ihr zu? - starrer Blick. Wer möchte die Präsentation beginnen? - starrer Blick nirgendwohin.

Ältere reagieren darauf mit tiefer Irritation, weil sie ihr ganzes Berufsleben darauf verwendet haben, genau diesen Gesichtsausdruck zu vermeiden. Das deutsche Arbeitsleben beruhte jahrzehntelang auf einer einzigen Grundregel: Man muss so tun, als freue man sich. Ein Kellner musste aussehen, als sei das Nachfüllen von Mineralwasser ein kreativer Akt. Und wer machen wollte, lernte irgendwann dieses leicht übertriebene Interessengesicht, das signalisiert: Ich bin engagiert, offen, lösungsorientiert - auch wenn ich innerlich bereits vollständig verbrannt bin.

Dieses Phänomen ist nicht nur auf das Nachfüllen von Mineralwasser beschränkt. Es gibt viele Situationen im Arbeitsleben, in denen junge Menschen auf Fragen reagieren, die früher noch mit einem Satz beantwortet worden wären. Ein Beispiel dafür ist die Frage: Kann ich bitte einmal die Quittung haben? - starrer Blick.

Dieser Blick ist nicht nur auf die Frage beschränkt, sondern auch auf die Situation, in der die Frage gestellt wird. Es ist ein Phänomen, das Arbeitgeber offenbar umtreibt, und es ist nicht nur auf das Nachfüllen von Mineralwasser beschränkt





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