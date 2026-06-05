Der geplatzte Transfer von Mega-Talent Said El Mala zu England-Klub Brentford beschäftigt Köln. BILD hatte darüber berichtet, dass El Malas Mutter Sabrina, die ihren Sohn auch berät, am Donnerstagnachmittag dem Premier-League-Klub abgesagt hat.

Der geplatzte Transfer von Mega-Talent Said El Mala zu England-Klub Brentford beschäftigt Köln . BILD hatte darüber berichtet, dass El Malas Mutter Sabrina, die ihren Sohn auch berät, am Donnerstagnachmittag dem Premier-League-Klub abgesagt hat.

Dem FC hatte seit Tagen ein 50-Millionen-Paket für El Mala vorgelegen. Sport-Boss Thomas Kessler war gewillt, den Deal einzugehen. Es ist richtig, dass wir für Said ein Angebot erhalten haben, dessen wirtschaftliche Dimension sehr nahe an den Voraussetzungen lag, bei denen wir uns grundsätzlich mit einem Transfer beschäftigt hätten, sagt Kessler. Nach reiflicher Überlegung hat sich Said jedoch gegen einen Wechsel zu diesem Club entschieden.

Damit war das Thema für uns abgeschlossen. Der in seiner ersten Bundesliga-Saison sensationelle 13 Tore und 5 Vorlagen zu Kölns Klassenerhalt beigesteuert hat, sollte in Brentford ein Fixgehalt von über 4 Mio. Euro kassieren. Letztendlich scheiterte der Transfer u.a. daran: Sabrina El Mala wollte, dass auch ihr älterer Sohn Malek, der beim FC in der U21 spielt, in Saids neuem Klub unterkommt.

Das war in Brentford nicht möglich und soll neben der Tatsache, dass Brentford in der nächsten Saison nicht international spielt, ein Grund für die Absage an die Engländer gewesen sein. Der 50-Millionen-Wechsel zu Brentford wäre der erfolgreichste Transfer der Vereinsgeschichte gewesen. Den Klub-Rekord hält bisher Ex-Spieler Anthony Modeste, der 2017 für 35 Mio. Euro zu China-Klub Tianjin Quanjian gewechselt war.

Der FC hatte 2025 für El Mala nur 350.000 Euro Ablöse an Drittligist Viktoria Köln gezahlt. Der El-Mala-Deal geplatzt, dafür steht ein anderer Spieler vor dem Abgang. Denis Huseinbasic zieht es laut Sky zu Portugal-Klub Braga. Sein Wechsel ist eher eine Flucht und keine Überraschung mehr.

Huseinbasic spielte in der letzten Saison kaum eine Rolle (15 Einsätze/7x Startelf)





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