Der Gesang des Orpheuszaunkönigs ist ein einzigartiges Merkmal dieser Vogelart, das sie von anderen Arten unterscheidet. Doch inzwischen ist dieser Vogel in der Region selten geworden.

Früher kündigte der trällernde Gesang des Orpheuszaunkönig s den Sonnenaufgang im zentralen Amazonas-Dschungel an. Doch im Oktober 2025 durchbrach die flötenartige Melodie die Dämmerung nur noch selten.

Der Gesang des Orpheuszaunkönigs ist ein einzigartiges Merkmal dieser Vogelart, das sie von anderen Arten unterscheidet. In den frühen Morgenstunden schwebte die flötenartige Melodie oft durch den Regenwald, ein unvergleichliches Erlebnis für die Menschen, die in der Nähe leben. Doch inzwischen ist dieser Vogel in der Region selten geworden. Stefano Avilla, Ornithologe und Doktorand an der Universidade Federal do Amazonas in Manaus, hat sich der Sache angenommen und will versuchen, das Rätsel zu lösen.

Er ist überzeugt, dass die Ursache für das Verschwinden des Orpheuszaunkönigs in der Umweltzerstörung liegt. Jared Wolfe, ein Wildtierökologe von der Michigan Technological University, unterstützt Avillas Theorie und ist überzeugt, dass die Vogelart nicht mehr oft gehört wird. Der Gesang des Orpheuszaunkönigs ist ein wichtiger Teil der Natur im Amazonas-Dschungel und sein Verschwinden hat erhebliche Auswirkungen auf die Ökosysteme in der Region





SZ_Muenchen / 🏆 86. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Orpheuszaunkönig Vogelart Umweltzerstörung Amazonas-Dschungel Gesang

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rätsel am Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen sinkt, doch der Fachkräftemangel bleibtDie Bundesagentur für Arbeit präsentiert die Arbeitslosenzahlen für Mai. Während die Gesamtzahl sinken könnte, bleibt der gravierende Fachkräftemangel, besonders im Pflegebereich, eine große Herausforderung für Deutschland.

Read more »

Horst Lichter bei „Bares für Rares“ fassungslos: „Der hat Haare aus der Nase“Bei „Bares für Rares“ löste eine seltene Rarität großes Staunen aus und entfachte sofort ein Bietergefecht. Zuvor hatte der Experte mit einer hohen Summe Hoffnung gemacht – nur um sie kurz darauf wieder zu bremsen.

Read more »

In der Bildungspolitik droht der Zusammenbruch der ZukunftStraubing (ots) - Karin Prien (CDU) hat am Dienstag bei der Vorstellung des Kinderreports 2026 deutliche Worte gewählt. Die Bundesministerin sieht Bildung als 'Schicksalsfrage für die Nation'. (...) Es

Read more »

Regierung: Nur wenige Verstöße gegen 12-Uhr-Regel für TankstellenBerlin - Nach vorläufigen Erkenntnissen für den ersten Monat seit Inkrafttreten der sogenannten 12-Uhr-Regel für Tankstellen liegt der Anteil der Abweichungen von der Regel an der Gesamtzahl der Preisänderungen

Read more »