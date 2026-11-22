Die neue Verfilmung von Alexandre de La Patellière überzeugt mit 97 Prozent positiven Bewertungen. Der Film startet am 22. Februar exklusiv auf Amazon Prime Video.

Die lang erwartete Neuverfilmung des Klassikers "Der Graf von Monte Christo" hat ihre Premiere bestanden und setzt neue Maßstäbe im Genre des historischen Abenteuers. Die Produktion, bei der die französischen Filmemacher Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière Regie führten, stieß sowohl bei der professionellen Presse als auch beim breiten Publikum auf begeisterte Resonanz. Ein entscheidender Indikator für den hohen Qualitätsanspruch ist die aktuelle Wertung: Der Film erzielt einen herausragenden Score von 97 Prozent positiven Bewertungen.

Handlung und Kritiken zum Filmstart

Der Storytelling-Ansatz orientiert sich an den bekannten Romanen von Alexandre Dumas, die bereits mehrfach für das Kino adaptiert wurden. Die Geschichte folgt Edmond Dantès, der nach der Hochzeit mit seiner Verlobten, dargestellt von der Schauspielerin Anaïs Demoustier, ein glückliches Leben beginnen möchte. Doch eine heimtückische Intrige zerschlägt diese Pläne jäh. Dantès wird für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, in ein abgelegenes Inselgefängnis gesperrt, das ohne Aussicht auf eine baldige Entlassung erscheint.

Also read Diese Deals bei der Black Friday Woche von Amazon sind gerade der Renner

Im Gefängnis erlangt er durch die Kenntnis eines Mithäftlings Zugang zu einem gewaltigen Vermögen. Dieser fundamentale Wendepunkt ermöglicht es ihm, als der geheimnisvolle Graf von Monte Christo zurückzukehren. Sein Hauptziel ist die Rache an jenen, die ihm alles genommen haben. Dafür schmiedet er einen hochkomplizierten Plan, während seine einstigen Feinde keine Ahnung davon haben, wer sich tatsächlich hinter der Identität des wohlhabenden Adligen verbirgt.

Reaktionen und Bewertungen der Fachpresse

Die kritische Aufnahme der Fast-drei-stündigen Abenteuer-Episoden fällt durchweg positiv aus. Rezensenten loben die epische Handlung sowie die prachtvollen historischen Kulissen, die auf der Leinwand entstanden sind. Ein Kommentar fasst die allgemeine Stimmung präzise zusammen: Es handele sich um ein mitreißendes Epos, das durch eine fesselnde Hauptfigur nicht enttäuscht. Die erzählerische Struktur wird als schlüssig und packend beschrieben, wobei der Film beweist, dass historische Action zeitlos unterhaltsam sein kann.

Advertisement

Ein weiterer Kritiker drückt seine Begeisterung mit einer knappen, aber starken Aussage aus. Ihm zufolge ist das Einzige Schlechte an diesem Film, dass er irgendwann zu Ende geht. Diese Sentiment deutet darauf hin, dass die Laufzeit des Films für viele Zuschauer nicht lang genug war, um die intensive Geschichte vollständig auszukosten. Die visuelle Umsetzung bleibt der Romanvorlage zwar treu, bereichert sie aber gleichzeitig durch eine frische und fesselnde Neuinterpretation einer zeitlosen Geschichte.

Streaming-Verfügbarkeit und Konkurrenz

Die große Frage für Streaming-Nutzer lautet: Wann ist "Der Graf von Monte Christo" verfügbar? Der Film startet exklusiv auf Amazon Prime Video. Der Starttermin ist fest auf den 22. Februar 2025 angesetzt. Das Angebot ist für Abonnenten von Amazon Prime verfügbar, wobei der Zugriff auf den Film innerhalb des Abos enthalten ist. Interessierte Nutzer sollten den Kalender entsprechend markieren, um den Start nicht zu verpassen.

Neben den positiven Stimmen gibt es auch Vergleiche mit anderen aktuellen Titeln auf der Plattform. Der Film wird als echter Überraschungshit bezeichnet, der insbesondere gegen Konkurrenz-Angebote stark abgrenzt. In einer Liste der aktuellen Streaming-Hits liegt er knapp dahinter, was seinen hohen Stellenwert unterstreicht. Während andere Titel eher als eiskalte Thriller beschrieben werden, hebt sich das historische Abenteuer durch seine Breite und Tiefe hervor.

Zusammenfassung der Rezeption

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anpassung der französischen Filmemacher einen deutlichen Qualitätsunterschied zu früheren Versionen darstellt. Die Kombination aus historischer Genauigkeit und modernem Erzähltempo spricht ein breites Publikum an. Die 97 Prozent positive Bewertung sind ein starkes Indiz dafür, dass die Produktion ihre Zielgruppe voll erreicht hat. Für Fans von Alexandre Dumas und Historienfilmen ist dies eine Pflichtlektüre auf der Leinwand.

Advertisement

Die Entscheidung der Macher, sich nahe an der Vorlage zu halten, aber gleichzeitig neue Akzente zu setzen, scheint aufzugehen. Anaïs Demoustier liefert als zentrale Figur eine überzeugende Performance ab, die die emotionale Tiefe der Geschichte trägt. Der Film ist somit nicht nur ein visuelles Fest, sondern auch eine narrative Stärke, die Zuschauer über die gesamte Laufzeit fesselt.