Der Graf von Unheilig kehrt zurück: Ein spektakuläres Comeback bei Sing meinen Song 2026

Nach fast einem Jahrzehnt der Stille meldet sich der Graf von Unheilig zurück. Von der Goldenen Henne bis zur 13. Staffel von Sing meinen Song – hier ist alles über das große Comeback.

Die Musikwelt steht vor einem Ereignis, das viele Fans bereits seit Jahren sehnsüchtig erwartet haben. In der 13. Staffel der beliebten Musik-Show 'Sing meinen Song', die im Jahr 2026 ausgestrahlt wird, gibt es eine ganz besondere Überraschung: Der Graf von Unheilig ist zurück.

Das Konzept dieser Sendung ist seit jeher faszinierend, da Musikerinnen und Musiker die Werke ihrer Kollegen interpretieren und so eine völlig neue Perspektive auf bekannte Lieder eröffnen. Moderiert wird das Ganze erneut von Johannes Oerding, der selbst eine tiefe Verbindung zur Show hat, da er bereits 2019 als Teilnehmer dabei war. Nun leitet er die Sendung bereits zum sechsten Mal und sorgt mit seiner Leidenschaft für die richtige Atmosphäre.

Neben dem Grafen von Unheilig gibt es zudem weitere Highlights, wie etwa Special-Auftritte von Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions, was die diesjährige Staffel zu einer der glanzvollsten in der Geschichte der Show macht. Besonders spannend ist die Geschichte hinter der Rückkehr des Grafen von Unheilig. Fast ein ganzes Jahrzehnt lang hielt sich der Musiker aus der Öffentlichkeit fern und ließ die Welt in Ungewissheit über seine Pläne.

Doch im Herbst 2025 endete diese lange Stille auf eine sehr prominente Weise. Am 12. September 2025 fand in Leipzig die Verleihung der 'Goldenen Henne' statt, einem Publikumspreis, der maßgeblich durch die Leserschaft einer bekannten Zeitschrift beeinflusst wird. Obwohl der Graf und seine Band Unheilig in dieser Nacht keinen Preis in einer der Kategorien gewannen, stahlen sie allen anderen die Show.

Ihr Auftritt war kein gewöhnliches Konzert, sondern ein offizielles Comeback nach fast zehn Jahren Pause. Mit dem neuen Song 'Wunderschön' bewiesen sie, dass die Leidenschaft für die Musik nie erloschen war. Dieser Moment markierte den Wendepunkt und bereitete den Weg für die Teilnahme an der Musik-Show im Jahr 2026. Trotz der langen Auszeit war der Graf von Unheilig innerlich nie wirklich von der Musik getrennt.

Er berichtet, dass er bereits nach drei Jahren Pause wieder begonnen hatte, neue Kompositionen zu entwerfen. Ein besonderes Ereignis Anfang 2025 gab schließlich den letzten Anstoß, wieder auf die großen Bühnen zurückzukehren. Diese neue Energie fließt nun in eine umfassende Tournee-Planung. Von Mai bis September 2026 wird Unheilig mit der 'Wieder Zurück Tour' durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ziehen, um die Fans live zu begeistern.

Doch damit nicht genug: Kurz darauf folgt die 'Liebe Glaube Monster' Tournee, die das Comeback endgültig besiegelt. Die Vorfreude bei den Anhängern ist riesig, da die Band für ihre emotionalen und atmosphärischen Live-Performances bekannt ist. Innerhalb der Struktur von 'Sing meinen Song' nimmt der Graf eine zentrale Rolle ein. In der ersten Folge treffen alle Künstler aufeinander, wobei jeder ein Lied eines anderen Interpreten singt.

Die Spannung steigt, da niemand vorab weiß, welcher Song ihm zugewiesen wird. Ab der zweiten Folge widmet sich jede Episode einem einzelnen Musiker. Für die Fans von Unheilig ist besonders der 28. April 2026 ein Datum zum Vormerken.

An diesem Tag wird in der dritten Folge das Werk der Band in den Mittelpunkt gestellt. Die anderen Teilnehmer werden eine sorgfältig ausgewählte Sammlung von Unheilig-Liedern präsentieren und so die zeitlosen Melodien und Texte des Grafen in einem neuen Gewand zum Klingen bringen. Es ist ein emotionales Wiedersehen mit der Musik, die Millionen Menschen berührt hat, und ein mutiger Schritt zurück ins Rampenlicht





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Graf Von Unheilig Sing Meinen Song Goldene Henne Comeback Musikshow

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

"Sing meinen Song" 2026: Der Graf von Unheilig im Porträt – Comeback nach fast 10 JahrenEinterpret von "Sing meinen Song" 2026 ist der Graf von Unheilig. Er hat nach fast 10 Jahren Pause seine Rückkehr gegeben. In diesem Porträt erfahren Sie, wie die "Goldene Henne" mit seinem Comeback zusammenhängt, warum dieser Auftritt mehr war als nur ein einmaliges Konzert.

Read more »

„Sing meinen Song“ 2026: Wer ist Alina Süggeler, die Frontfrau der Band Frida Gold?Bei „Sing meinen Song“ 2026 wird auch Alina Süggeler ihre Songs mit den Kollegen tauschen. Wir skizzieren hier ein Porträt der Frontfrau von Frida Gold.

Read more »

Generationenwechsel in der Group Communication der AMAG: Uwe Liebminger folgt auf Dino GrafCham - Im Rahmen der langfristigen und vorausschauenden Nachfolgeplanung gibt Dino Graf die Leitung der Group Communication der AMAG Gruppe ab und übernimmt per 1. Juli die Geschäftsführung der AMAG Classic.

Read more »

Weltspitze im Steffi-Graf-Stadion: Rasenturnier in Berlin zieht wieder die besten Tennisspielerinnen anNeun von zehn Spielerinnen aus den Top Ten der WTA-Rangliste haben für das Turnier gemeldet. Die Berlin Tennis Open gelten als Generalprobe für Wimbledon.

Read more »