Der größte Deal der Kölner Vereinsgeschichte ist geplatzt

Sport-Boss Thomas Kessler muss seine Transferpläne neu aufstellen, nachdem Said El Mala den Verein verlassen hat. Der Verkauf von Jakub Kaminski wird immer wichtiger, da er aufgrund einer 20-Mio.-Ausstiegsklausel den Verein verlassen kann.

Der größte Deal der Köln er Vereinsgeschichte ist geplatzt. Sport -Boss Thomas Kessler muss seine Transferpläne neu aufstellen, nachdem Said El Mala den Verein verlassen hat. Statt einer zusätzlichen 50-Millionen-Einnahme hat er nur ein Transferbudget zwischen 20 und 25 Mio.

Euro für seinen Kaderumbruch zur Verfügung. Der Verkauf von Jakub Kaminski wird immer wichtiger, da er aufgrund einer 20-Mio. -Ausstiegsklausel den Verein verlassen kann und mit diesem Geld könnte Kessler bei seinen Neuzugängen in ein höheres Regal greifen. Die Bosse betonen, dass der Kader-Umbruch auch ohne die Transfereinnahmen von El Mala und Kaminski möglich sei, aber es würde deutlich komplizierter werden.

Denn Köln hat bei Tom Krauß und Kaminski bereits die Kaufoptionen gezogen und würde bis zu 8 Mio. Euro an Manchester City überweisen müssen. Im Extremfall wären dann schon knapp 17 Mio. Euro vom Transferbudget weg!

Deshalb muss Kessler in den ersten Transfer-Wochen ohne die Millionen-Einnahmen aus dem geplatzten El-Mala-Deal vermehrt auf Leihgeschäfte setzen oder Kaminski verlässt zeitnah den Klub





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