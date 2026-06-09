Der größte Jackpot des Jahres bleibt unberührt

Der Jackpot von LOTTO 6aus49 bleibt bei der maximalen Summe von 50 Millionen Euro und wird nun in die Ziehung am Mittwoch (10.06.2026) eingebracht. Die Spieler zeigen sich kreativ und fantasievoll, wenn es um die Frage geht, was sie mit 50 Millionen Euro machen würden.

Der größte Jackpot des Jahres bleibt hartnäckig unberührt. Die Ziehung am Samstag (06. Juni) brachte keinem Spielteilnehmer den gewünschten Gewinn in der Gewinnklasse 1. Der Jackpot von LOTTO 6aus49 bleibt bei der maximalen Summe von 50 Millionen Euro und wird nun in die Ziehung am Mittwoch (10.06.2026) eingebracht.

Die Spieler zeigen sich kreativ und fantasievoll, wenn es um die Frage geht, was sie mit 50 Millionen Euro machen würden. Einige würden sofort kündigen, andere die Welt bereisen oder Kindern und Enkeln etwas aufbauen. Die Chancen auf einen Gewinn steigen, wenn man mehrere Zahlenkombinationen im Spiel hat. Im Gegensatz zu einem Standard-Tipp ermöglicht ein Mega-System-Tipp 210 Zahlenkombinationen und damit eine höhere Chance auf Treffer in mehreren Gewinnklassen.

Der Preis für diese Chance ist jedoch hoch: Jeder unserer fünf Mega-Systemscheine kostet 252 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur für registrierte BILDplus-Kunden mit einem aktiven Abonnement möglich. Der Gewinner wird per Mail von BILDplus kontaktiert. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig einzustellen. Teilnahme ist nur ab 18 Jahren möglich. Der Jackpot-Chance beträgt 1:140.000.000





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LOTTO 6Aus49 Jackpot Gewinnspiel Bildplus Mega-System-Tipp

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