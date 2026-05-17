Die Fortuna Düsseldorf muss in die 3. Liga absteigen, nachdem sie am Ende des Spiels gegen Greuther Fürth den direkten Abstieg kassierte. Fürth und Düsseldorf lieferten sich einen dramatischen Krimi, der bis zum Ende hin und her ging.

Der größte Krimi liefert sich Fürth und Düsseldorf im direkten Duell . Die Fortuna, vor dem Spieltag auf Platz 15, ging mit drei Punkten Vorsprung und dem um fünf Treffer besseren Torverhältnis in das Endspiel.

Fürth legt unglaublich los – bereits nach 35 Minuten führt die Spielvereinigung mit 3:0. Ein Doppelpack von Felix Klaus und ein Treffer von Noel Futkeu ebnen den Weg von Fürth. Der Fortuna fehlt mit Cedric Itten der beste Torjäger mit einer Gelbsperre. Bielefeld kontert den Rückschlag und schießt sich mit 6:1 gegen die Hertha völlig frei von allen Abstiegssorgen.

Fürth rettet sich in die Relegation und trifft dort auf Rot-Weiß Essen. Für die Fortuna steht am Ende der direkte Abstieg in die 3. Liga. Ein beispielsloser Absturz





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