Ein Forschungsteam hat in Albanien den größten unterirdischen Thermalsee der Welt entdeckt. Der See ist 138 Meter lang, 42 Meter breit und fasst 8335 Kubikmeter Thermalwasser. Seine Entstehung ist auf Schwefelwasserstoff zurückzuführen, der die Kalksteinwände der Höhle löst.

Ein Forschungsteam stieß im Jahr 2021 in einem Höhle nsystem auf einen Thermalsee und die Entdeckung erwies sich als außergewöhnlich. Neue Untersuchungen bestätigen diesen Eindruck. Der See ist 138 Meter lang, 42 Meter breit und gefüllt mit türkisblauem Thermalwasser. Er liegt versteckt in einer Höhle , mehr als 100 Meter unter der Erdoberfläche: Das ist der größte unterirdische Thermalsee der Welt.

Der See befindet sich in einem Höhlensystem im Grenzgebiet zwischen Albanien und Griechenland, das teilweise noch unberührt ist. Politische Spannungen hatten Expeditionen in der Region jahrelang erschwert. Erst im Jahr 2021 gelang einem tschechischen Forschungsteam die Entdeckung eines ausgedehnten Höhlensystems im Vromoneri-Tal auf der albanischen Seite der Grenze, inklusive zahlreicher Thermalquellen. Durch eine hohe, aus dem Kalksteinmassiv aufsteigende Dampfsäule wurden die Forschenden laut einer der Neuron-Stiftung auf einen 100 Meter tiefen Abgrund aufmerksam, den sie 'Atmos' nannten – und auf dessen Grund sich der Thermalsee erstreckt. 'Bei unserer ersten Erkundung haben wir mit unserer Ausrüstung eine einfache Karte erstellt und sofort erkannt, dass wir etwas Außergewöhnliches entdeckt hatten', sagte der Fotograf und Expeditionsteilnehmer Richard Bouda gegenüber. Dass es sich bei der entdeckten Wasseransammlung tatsächlich um den größten unterirdischen Thermalsee der Welt handelt, wurde allerdings erst durch die jüngsten Untersuchungen klar, als die tschechischen Forschenden in das Höhlensystem zurückkehrten. Dort kartierten sie es mit einem 3-D-Scanner und analysierten gemeinsam mit Hydrologen den Unterwasserteil des Sees mithilfe von Sonartechnik. Das Ergebnis: Der See fasst 8335 Kubikmeter Thermalmineralwasser – so viel wie kein anderer unterirdischer Thermalsee. 'Die Kuppel über dem See ist dreimal so groß wie der Hauptsaal des Nationaltheaters in Prag, was seine Einzigartigkeit noch unterstreicht', schreiben die Forschenden, die den See 'Neuron' tauften – nach der gleichnamigen Stiftung, die die Expedition finanziert hat. Zuvor hatte ein Thermalsee unter einem türkischen Bad in Budapest als der größte seiner Art gegolten. Interessant ist laut 'Radio Prag' vor allem, wie die Höhle, die den See beherbergt, entstanden ist: Demnach ist das Wasser des Sees mit Schwefelwasserstoff gesättigt, der an der Luft oxidiert und Schwefelsäure freisetzt. Die Säure wiederum weicht den Kalkstein auf – und ätzt so immer neue unterirdische Hohlräume in das Gestein





