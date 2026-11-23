Leser debattieren über Gabriels Kritik an Hubertus Heil, die SPD-Führung und die Suche nach einem politischen Neuanfang.

Nach Gabriels Kritik an Heil diskutieren Leser über die Krise der SPD. Sie streiten über Personal, Programm und verlorene Nähe zum Alltag. Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel macht Hubertus Heil für die Krise der Sozialdemokraten mitverantwortlich und fordert einen politischen Kurswechsel.

Viele Leser sehen allerdings auch Gabriel und andere frühere SPD-Spitzenpolitiker in der Verantwortung, während andere die Partei inzwischen für überflüssig halten und auf die AfD verweisen. Besonders die Agenda 2010 und die aus ihrer Sicht fehlende Nähe zu Arbeitnehmern stehen in der Kritik. Eine weitere Lesergruppe unterstützt Gabriels Forderung nach einer inhaltlichen Erneuerung, bezweifelt aber, dass Konferenzen mit Lehrern, Gewerkschaften und Arbeitgebern ausreichen.

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Die Kommentatoren streiten damit vor allem darüber, ob die SPD durch einen neuen politischen Kurs verlorenes Vertrauen zurückgewinnen kann. Die größte Lesergruppe macht nicht allein Hubertus Heil für die Krise der SPD verantwortlich. Sie kritisiert auch Sigmar Gabriel, Gerhard Schröder und weitere frühere Spitzenpolitiker. Besonders die Agenda 2010 habe nach ihrer Ansicht die Bindung der Partei an Arbeitnehmer geschwächt.

Tatsächlich leitete Schröder die umstrittenen Arbeitsmarkt- und Sozialreformen 2003 ein. Sie führten zu erheblichen Konflikten innerhalb der SPD und begünstigten die Entstehung einer politischen Konkurrenz links der Partei. Gabriel selbst führte die SPD von 2009 bis 2017. Seine Forderung nach mehr Bürgernähe überzeugt viele Kommentatoren deshalb nicht.

Sie bezweifeln, dass organisierte Konferenzen einen offenen Austausch mit der Bevölkerung ersetzen können.

„Hauptverantwortliche für die Misere der SPD ab 1998 waren/sind: G. Schröder, W. Clement, B. Hombach, F. Müntefering, F.-W. Steinmeier … . Und nicht zuletzt der Grenzöffner S. Gabriel. Eine „Führungsschwäche“ in der SPD entstand nach der Kanzlerschaft H. Schmidts durch dessen Nachfolger. Die nämlich eröffneten den Grünen Wege in die Regierungsmacht; zuerst in Länderregierungen und dann auch noch in Bundesregierungen.

Abgeschossen wurde die SPD dann von jenen, die ohne große Not eine Frau Merkel nicht nur einmal, sondern gar ganze dreimal zur Bundeskanzlerin machten. Da gehört Herr S. Gabriel dazu.

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“„Herr Heil hat die Sache nur beschleunigt. Letztendlich hat er versucht, etwas von der Agenda 2010 und deren Auswirkungen zu mildern. Und dort liegt für mich der Niedergang der SPD, denn mit der Agenda hat sie sich von den ursprünglichen Wählern distanziert und ihnen noch rechts und links eine verpasst.

“„Soso, er sagt, die SPD solle in die Schulen, Gewerkschaften und Betriebe gehen. Aha. Weiß man dann, wie das dann aussieht... Sie treffen sich mit Beamten und Gewerkschaftlern, die dann auf so eine Konferenz gehen, selbst meist SPD-Mitglieder sind, und holen sich ihre bestellte Meinung ab.

Um dann sagen zu können, ja, das haben uns die normalen Leute gesagt, die wollen das so. Normale Leute, alles klar… Können sie auch gleich einen Arbeitskreis unter SPD-Genossen bilden. Aber Gabriel weiß das natürlich, er möchte halt nur, dass es so ausschaut, als wäre die SPD bei den normalen Leuten verwurzelt. Das reicht dann schon.

“„Der Hauptverursacher der Probleme beklagt nun die von ihm erschaffenen Probleme. Wäre es nicht so makaber, könnte man darüber lachen. Und anstatt ein Jahr lang Konferenzen zu machen, würden jeweils 10 Minuten mit zufällig befragten Leuten auf der Straße genügen. Aber das wäre natürlich zu schmerzhaft, denn es würde die Abgehobenheit der gesamten Partei zeigen und ihren Niedergang erklären.

Will aber vermutlich keiner wissen…“ 31 Prozent der Leser halten die SPD für politisch überholt und sehen zum Beispiel auch in der AfD eine Alternative. Die Kommentatoren werfen den Sozialdemokraten vor, Arbeitnehmerinteressen zu vernachlässigen und sich zu stark auf Sozialleistungen sowie interne Machtkämpfe zu konzentrieren. Auch bei Zuwanderung, Bildung und Wirtschaft vermissen sie überzeugende Antworten.

„Für welche Politik steht denn die SPD? Kann mir das bitte jemand erklären? Ich nehme die SPD lediglich als Interessenvertretung der Bürgergeldempfänger und als Feind der Wirtschaft wahr.

“„„Eigentlich muss die SPD mal ein Jahr lang überall in Deutschland Konferenzen machen, mit Lehrern, Schülern, Wissenschaftlern, Arbeitgebern, Gewerkschaften …” Falsch, die SPD müsste einfach mal mit den Beitragszahlern zu den gesetzlichen Sozialkassen reden und nicht mit den Nichtbeitragszahlern. Die Beitragszahler zu den gesetzlichen Sozialkassen werden geschröpft, damit es den Nichtbeitragszahlern weiterhin gut geht.

“ Andere Leser teilen Gabriels Einschätzung, dass ein neuer Parteivorsitzender allein die Probleme der SPD nicht lösen werde. Sie fordern einen stärkeren Austausch mit Arbeitnehmern, Angestellten, Rentnern und Beitragszahlern. Einige begrüßen seinen Vorschlag für Bildungskonferenzen, verlangen aber konkrete Verbesserungen statt weiterer Gesprächsrunden. Besonders soziale Unterschiede bei Krankenversicherung, Altersversorgung und Bildung beschäftigen diese Gruppe.

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Tatsächlich unterscheiden sich die Versorgungssysteme für Beamte und gesetzlich Versicherte, allerdings auch bei Beiträgen, Leistungen und Finanzierung. Gabriel will zudem höhere Einnahmen aus der Erbschaftsteuer für Bildung einsetzen. Da Schulen überwiegend Ländersache sind, wären dafür entsprechende politische Vereinbarungen erforderlich. Die Neuwahl der SPD-Spitze im Januar entscheidet zunächst über Personalfragen, nicht über solche Reformen.

„Ein Jahr lang Konferenzen machen… löblich, aber es zeigt doch auch, dass selbst Herr Gabriel nicht mehr sieht, dass die Politiker der SPD wissen, wie “das Volk„ lebt und welchen Sorgen und Nöte Arbeiter und Angestellte, aber auch Schüler, Studenten und Auszubildende haben! So ist es eben, wenn es zwei “Lebensklassen„ gibt: “Normalos„ im System der Kranken- und Pflegekassen, einfache Versorgung, im Alter nicht weiter abgesichert, und Politikern und Beamten, die vom Steuerzahler alimentiert in einer anderen Welt leben, bestens versorgt in allen Lebenslagen, besonders im Alter… Ändert endlich diese Ungleichbehandlung, dann wisst ihr auch, wo der Schuh drückt!

“„Nun, das mit den Konferenzen hört sich erst mal gut an. Aber ich dachte, die SPD versteht sich als “Arbeiterpartei„. Warum nicht auch Konferenzen mit Arbeitern und Angestellten? Rentner wären auch noch eine schöne Zielgruppe, denn sie werden immer mehr.

Die Aussage von Gabriel zeigt damit das Problem der SPD deutlich auf.

“„Natürlich müssen wir zuerst in die Erziehung und Bildung unserer Kinder investieren. Die sind unser bester “Rohstoff„.

Allerdings finanzieren wir jetzt eher in die Eltern, anstatt jegliches Geld nicht denen, sondern den Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen und damit nicht nur für qualifizierte Pädagogen, sondern auch für eine Rundumversorgung der Kinder und Jugendlichen zu sorgen.

“„Bei der SPD streiten sie wieder darüber, wer Chef werden soll. Gabriel sagt aber eigentlich etwas ziemlich Sinnvolles: Was bringt ein neuer Chef, wenn sich sonst nichts ändert? Ist doch wie beim Fußball, wenn man ständig den Trainer austauscht, aber keiner fragt, warum die Mannschaft überhaupt so schlecht spielt.

“„Gute Meinung. Personalwechsel bringen nichts, wenn weitergemacht wird wie bisher. Gut, dass der Gabriel die Leute in der SPD nervt.

“ 9 Prozent entfallen auf kurze Spitzen, Ironie und vereinzelte Randbemerkungen ohne ausgearbeitete politische Forderung. „Hier sind so viele Experten, die alles besser wissen. Schade, dass keiner von denen in die Politik geht, um es besser zu machen.

“Diskutieren Sie mit: Kann die SPD mit einem Personalwechsel Vertrauen zurückgewinnen – oder braucht sie zuerst einen klaren Politikwechsel? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Die zitierten Kommentare geben ausschließlich die Meinungen unserer Leser wieder und wurden inhaltlich nicht verändert. Analyse und Strukturierung erfolgen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die zusammenfassenden Texte und Einordnungen werden redaktionell kuratiert und bearbeitet.