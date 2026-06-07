Der Herr der Ringe jetzt auf Netflix: Die ultimative Fantasy-Trilogie streamen

Die epische Fantasy-Trilogie 'Der Herr der Ringe' von Peter Jackson ist ab sofort im Abo bei Netflix verfügbar, inklusive der beliebten Extended Editions. Ein Muss für jeden Fantasy-Fan.

Egal, ob 'Der Herr der Ringe', 'Harry Potter' oder 'Drachenzähmen leicht gemacht': Julius ist ein großer Fantasy -Fan. Mit epischer Laufzeit und einem Mega-Budget von 280 Millionen Dollar ist 'Der Herr der Ringe' eine der größten und besten Filmreihen.

'Die Gefährten', 'Die Zwei Türme' und 'Die Rückkehr des Königs' gibt es jetzt im Abo bei Netflix. Wird jemals eine andere Fantasy-Reihe an Peter Jacksons 'Der Herr der Ringe'-Trilogie herankommen? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Schon Peter Jackson selbst hatte einige Jahre nach dem Erfolg mit der 'Der Hobbit'-Trilogie einen deutlich schwereren Stand bei Fans, Publikum und Kritik.

Ich selbst mag die 'Der Hobbit'-Filme eigentlich ganz gerne und habe mich auch nie daran gestört, dass die nicht gerade umfangreiche Buchvorlage von J.R. R. Tolkien auf drei Filme ausgewalzt wurde. Aber auch für mich liegen die 'Der Herr der Ringe'-Filme um mindestens eine Zauberstablänge vor 'Der Hobbit'. Und wenn ihr jetzt auch mal wieder Lust bekommen habt, die (nicht nur in meinen Augen) beste Fantasy-Trilogie aller Zeiten anzuschauen, könnt ihr das ab sofort bei Netflix im Streaming-Abo tun.

Außerdem gibt es 'Der Herr der Ringe'-Filme bei HBO Max sowie bei dem gleichnamigen Prime-Video-Channel. Auch die insgesamt etwa drei Stunden länger laufenden Extended Editions der drei 'Der Herr der Ringe'-Filme gibt es bei HBO Max und via Amazon Prime Video im Streaming-Abo.

Zum Glück, denn während solche erweiterten Fassungen - egal ob diese nun Director's Cut, Unrated Cut oder Extended Cut heißen - normalerweise vor allem Szenen enthalten, die es aus gutem Grund nicht in die Kinofassung geschafft haben, liegt der Fall bei 'Der Herr der Ringe' anders. So gut wie jede in den längeren Fassungen neu hinzugekommene Szene bereichert die ohnehin schon meisterlichen Filme von Peter Jackson und macht sie noch ein kleines bisschen besser.

Nicht umsonst gelten die Extended Editions für viele Fans als die wahre und ultimative Version der 'Der Herr der Ringe'-Trilogie - auch für mich. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr noch nie von 'Der Herr der Ringe' gehört haben solltet und erst über diesen Artikel darauf aufmerksam geworden seid, hier noch ein kurzer Überblick über die Handlung: 'Die Gefährten' entführt das Publikum in die fantastische Welt von Mittelerde, wo der besiegt geglaubte Bösewicht Sauron wieder zu erstarken scheint.

Als dessen mächtigste Waffe, der Eine Ring, ausgerechnet in die Hände des Hobbits Frodo Beutlin gerät, muss sich dieser mit acht Gefährten auf den Weg nach Mordor machen, um den Ring in Saurons Reich zu zerstören. In 'Die Zwei Türme' wird die Gruppe geteilt: Frodo wird von Gollum, dem ehemaligen Träger des Einen Rings, in Richtung Mordor geführt. Die restliche Gemeinschaft des Rings kämpft unterdessen an verschiedenen Fronten gegen Sauron und dessen Verbündete.

Und 'Die Rückkehr des Königs' bringt die Geschichte von Frodo, dem Zauberer Gandalf und ihren Freunden zu einem epischen Abschluss. Die Trilogie besticht durch ihre tiefgründigen Charaktere, die atemberaubende Landschaften Neuseelands und die mitreißende Filmmusik von Howard Shore. Sie hat das Fantasy-Genre nachhaltig geprägt und bleibt ein Meilenstein der Filmgeschichte. Auch heute noch ziehen die Filme neue Generationen von Zuschauern in ihren Bann.

Wer also nach packender Fantasy-Unterhaltung sucht, wird hier fündig. Und falls ihr zusätzlich zu 'Der Herr der Ringe' noch mehr großartige Fantasy-Serien auf Netflix sucht, empfehlen wir einen Blick auf die neuesten Highlights des Streaming-Dienstes





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