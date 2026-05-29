Der Herr der Ringe: So sehen die Stars heute aus

Ein Rückblick auf die Schauspieler der legendären Trilogie: Wie haben sie sich verändert und was machen sie heute? Von Viggo Mortensen bis Ian McKellen - alle Stars im Porträt.

Über zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit Peter Jacksons monumentale Verfilmung von J.R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe die Kinos eroberte. Die Trilogie, bestehend aus 'Die Gefährten', 'Die zwei Türme' und 'Die Rückkehr des Königs', wurde zu einem kulturellen Phänomen.

Die Darsteller dieser epischen Fantasy-Reise sind seither nicht nur ikonische Figuren geblieben, sondern haben sich auch im Laufe der Jahre verändert. Wie sehen sie heute aus? Welche Projekte haben sie verfolgt? Ein Blick auf die Stars von damals und heute.

Beginnen wir mit Viggo Mortensen, der den Dúnedain-Führer Aragorn spielte. Seine Darstellung des Königs von Gondor und Arnor brachte ihm weltweite Anerkennung ein. Heute, mit 66 Jahren, ist Mortensen immer noch aktiv in der Filmbranche. Sein aktuelles Projekt 'The Dead Don't Hurt' aus dem Jahr 2023, eine Western-Romanze, bei der er Regie führte, das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle spielte, zeigt seine Vielseitigkeit.

Mortensen hat sich seit den Drehtagen kaum verändert; sein markantes Gesicht und sein zeitloses Aussehen lassen ihn erscheinen, als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Fans schätzen seine künstlerische Integrität und sein Engagement für unabhängige Filme. Sean Astin, der den treuen Sam Gamgee mimte, hat sich ebenfalls weiterentwickelt. Heute arbeitet er hauptsächlich als Regisseur, Autor und Produzent.

Bekannt wurde er zuletzt für seine Rolle in der Netflix-Serie 'Stranger Things' als Bob Newby. Aktuell spielt der 54-Jährige am Broadway in 'Elf The Musical' den Santa Claus. Sein Wandel vom Hobbit zum vielseitigen Künstler ist bemerkenswert. Auch privat hat er sich verändert: Er ist Vater zweier Töchter und teilt Einblicke in sein Familienleben mit seinen Fans.

Orlando Bloom, der Elbenprinz Legolas, war einer der auffälligsten Darsteller der Trilogie. Seine blauen Kontaktlinsen und die weiße Perücke machten ihn zu einem Schwarm. Bloom erlangte auch durch 'Fluch der Karibik' als Will Turner große Bekanntheit. Heute, mit 47 Jahren, ist er weiterhin in Film- und Fernsehproduktionen aktiv.

Sein Aussehen hat sich nur wenig verändert, was ihn zu einem der beständigsten Stars der Reihe macht. In den letzten Jahren war er in Filmen wie 'Gran Turismo' und in der Serie 'The Outpost' zu sehen. Sein Privatleben mit der Sängerin Katy Perry und ihrer Tochter hält er jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. David Wenham, der den edlen Faramir spielte, ist heute kaum wiederzuerkennen.

Ohne die langen Haare der Rolle zeigt er sich als reifer Schauspieler mit kurzen grauen Haaren. Der Australier war zuletzt in der Miniserie 'Der Brief für den König' und im Film 'Elvis' als Hank Snow zu sehen. Wenhams Karriere umfasst viele australische Produktionen, und er hat sich einen Ruf als vielseitiger Charakterdarsteller erarbeitet. Sean Bean als Boromir hatte ein tragisches Schicksal in der Trilogie, starb er doch bereits im ersten Teil.

Auch in 'Game of Thrones' als Ned Stark starb er früh. Der 65-Jährige hat jedoch seinen Platz in der Popkultur gefestigt. Mit seiner markanten Stimme und Präsenz bleibt er ein gefragter Schauspieler. Aktuell ist er in der Serie 'Snowpiercer' zu sehen.

Sein nordenglisches Flair macht ihn unverwechselbar. Andy Serkis wurde durch seine bahnbrechende Darstellung des Gollum zum Pionier der Performance-Capture. Seine grauen Locken und der Vollbart haben sich im Laufe der Jahre gewandelt, doch seine schauspielerische Energie ist ungebrochen. Serkis wirkte in Blockbustern wie 'Planet der Affen', 'The Batman' und 'Venom' mit.

Der Höhepunkt seiner Karriere war die Regie von 'Venom: The Last Dance', der aktuell in den Kinos läuft. Er hat sich als einer der innovativsten Künstler Hollywoods etabliert. Liv Tyler als Arwen war mit 23 Jahren die junge Elbin, die sich für die Liebe entschied. Heute ist sie 47 und noch immer eine Schönheit mit langen dunkelbraunen Haaren.

Sie hat sich auf ihre Familie und gelegentliche Filmrollen konzentriert, zuletzt im Drama 'The High Note'. Ihr zeitloses Aussehen und ihre Eleganz machen sie zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen der Trilogie. Elijah Wood als Frodo hat seit den Drehtagen einen Wandel vollzogen. Der 43-jährige Amerikaner hat seine Locken abgelegt und trägt nun kurze Haare.

Seine blauen Augen sind jedoch unverkennbar. Wood hat sich als Produzent und in Indie-Filmen einen Namen gemacht, unter anderem in der Serie 'Yellowjackets'. Er bleibt dem Fantasy-Genre treu, wagt aber auch Ausflüge in andere Genres. Ian McKellen als Gandalf der Graue ist der älteste des Casts.

Mit 85 Jahren blickt er auf eine beeindruckende Karriere zurück. Für seine Rolle in 'Die Gefährten' wurde er für einen Oscar nominiert. McKellen ist auch nach der Trilogie weiterhin aktiv, zuletzt in der Filmreihe 'Der Hobbit' und in Theaterproduktionen. Seine Präsenz und Weisheit machen ihn zu einer Legende.

Jeder dieser Schauspieler hat auf seine Weise zur Magie von Mittelerde beigetragen. Ihr Aussehen mag sich verändert haben, aber ihr Platz in der Filmgeschichte ist unvergessen. Die Zeit vergeht, doch die Erinnerung an diese epische Reise bleibt ewig jung





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