Der Fantasyfilm 'Der Hobbit' hat überraschend in die Netflix-Charts gelandet, mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Kinostart. Der Film spielt rund 60 Jahre vor den Ereignissen von 'Der Herr der Ringe' und begleitet den zurückhaltenden Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman), dessen ruhiges Leben unerwartet auf den Kopf gestellt wird. Auf Bitten des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) schließt sich Bilbo einer Gruppe von 13 Zwergen an, die gemeinsam auf eine gefährliche Reise gehen, um das verlorene Zwergenreich Erebor zurückzuerobern, das vom Drachen Smaug besetzt ist.

Der Hobbit - Ein unerwartetes Comeback in den Netflix -Charts Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der Fantasyfilm 'Der Hobbit' hat überraschend in die Netflix-Charts gelandet, mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Kinostart. Der Film spielt rund 60 Jahre vor den Ereignissen von 'Der Herr der Ringe' und begleitet den zurückhaltenden Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman), dessen ruhiges Leben unerwartet auf den Kopf gestellt wird.

Auf Bitten des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) schließt sich Bilbo einer Gruppe von 13 Zwergen an, die gemeinsam auf eine gefährliche Reise gehen, um das verlorene Zwergenreich Erebor zurückzuerobern, das vom Drachen Smaug besetzt ist. Der Film verbindet Abenteuer, Humor und epische Bilder und legt zugleich den Grundstein für die nachfolgenden Teile. Für die Regie zeichnete erneut Peter Jackson verantwortlich, der bereits mit der 'Der-Herr-der-Ringe-Trilogie' Filmgeschichte schrieb.

Das Drehbuch entstand unter seiner Mitwirkung sowie durch Fran Walsh und Philippa Boyens, die ebenfalls an der früheren Trilogie beteiligt waren. Zusätzlich wirkte Guillermo del Toro am Drehbuch mit.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der Fantasyfilm 'Der Hobbit' hat überraschend in die Netflix-Charts gelandet, mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Kinostart. Der Film spielt rund 60 Jahre vor den Ereignissen von 'Der Herr der Ringe' und begleitet den zurückhaltenden Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman), dessen ruhiges Leben unerwartet auf den Kopf gestellt wird.

Auf Bitten des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) schließt sich Bilbo einer Gruppe von 13 Zwergen an, die gemeinsam auf eine gefährliche Reise gehen, um das verlorene Zwergenreich Erebor zurückzuerobern, das vom Drachen Smaug besetzt ist. Der Film verbindet Abenteuer, Humor und epische Bilder und legt zugleich den Grundstein für die nachfolgenden Teile. Für die Regie zeichnete erneut Peter Jackson verantwortlich, der bereits mit der 'Der-Herr-der-Ringe-Trilogie' Filmgeschichte schrieb.

Das Drehbuch entstand unter seiner Mitwirkung sowie durch Fran Walsh und Philippa Boyens, die ebenfalls an der früheren Trilogie beteiligt waren. Zusätzlich wirkte Guillermo del Toro am Drehbuch mit. Die Leute lieben diesen Film für seine epische Fantasywelt, die viel zu lachen bietet und Anstöße für moralische Gespräche gibt. Einige nennen ihn sogar besser als die Bücher.

Es ist ein toller Abenteuerfilm für die ganze Familie, der viel zu lachen bietet und überall Anstöße für moralische Gespräche gibt! Wenn ihr das Genre liebt, ist diese Serie genau das Richtige. Es ist schnell von dieser hyperrealistischen Fantasiewelt gefesselt und bietet eine grandiose Erfahrung. Wenn ihr euch selbst ein Bild von 'Der Hobbit' machen möchtet, könnt ihr die Produktion ab sofort auf Netflix streamen.

Solltet ihr noch keine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst haben, könnt ihr mit dem nicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix kommen, sondern habt auch Zugriff auf weitere grandiose Produktionen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 'Der Hobbit' ein unerwartetes Comeback in die Netflix-Charts hat und eine grandiose Erfahrung für alle Genre-Fans bietet, die sich für epische Fantasy-Abenteuer interessieren.

Es ist ein toller Abenteuerfilm für die ganze Familie, der viel zu lachen bietet und überall Anstöße für moralische Gespräche gibt. Wenn ihr das Genre liebt, ist diese Serie genau das Richtige. Es ist schnell von dieser hyperrealistischen Fantasiewelt gefesselt und bietet eine grandiose Erfahrung





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