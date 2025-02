Der Hollywood-Star, der vor 40 Jahren seine ersten Schritte vor der Kamera machte

Er ist ein Oscar-nominierter Schauspieler, der in vielen Genres, von Romanzen bis Horror, brillieren konnte. Doch haben Sie schon seine erste Filmrolle erkannt? Dieser Artikel gibt Ihnen Einblicke in die Karriere des heute 54-Jährigen Hollywood-Stars.

Vor 40 Jahren wagte er den ersten Schritt vor der Kamera, heute gehört er zu den A-Listen- Star s in Hollywood : Haben Sie ihn erkannt? Dieser Schauspieler schaut jährlich hunderte Filme und bricht nie einen ab. Er liebt das Kino in seiner ganzen Vielfalt: von Action über Musical bis Horror und Komödie, vom klassischen Hollywood bis zum neuesten „Mission: Impossible“-Blockbuster.

Er hat vier Oscar-Nominierungen erhalten, verzauberte Kritiker und Publikum in einer Kult-Romanze und Horrorfans kennen sein Gesicht bestens. Seine Karriere begann jedoch mit einem Sci-Fi-Abenteuer. Wer es ist, erfahren Sie hier. Ethan Hawke entdeckte seine Leidenschaft für die Schauspielerei früh. Ursprünglich wollte er Schriftsteller werden, doch nach seinem ersten Auftritt im Alter von 13 Jahren in dem George-Bernard-Shaw-Stück „Die heilige Johanna“ am McCarter Theatre in New Jersey entwickelte sich eine neue Leidenschaft. Von da an war der junge Ethan Hawke in mehreren Schulproduktionen aktiv, bevor er schon bald in seinem ersten Film zu sehen war. Und das nicht wie viele seiner Kollegen in Form eines unauffälligen Kurzauftritts, sondern als Hauptdarsteller einer großen Hollywood-Produktion! „Er kam zum Vorsprechen mit einem anderen Jungen, der ein Freund von ihm und ebenfalls Schauspieler war“, erinnerte sich der „-Schöpfer. „Ich schaute ihn einfach an und sagte: ‚Dieser Junge ist wirklich süß.‘ Er hatte einen riesigen Mund voller Zahnspange, aber ich dachte mir: ‚Mal sehen, ob er schauspielern kann.‘ Hawke konnte – und wurde so rein zufällig vom Highschool-Schüler in New Jersey zum Filmstar! Hier sehen Sie ein weiteres Bild von dem heute 54-Jährigen in seiner Debütrolle: Ethan Hawke in „Explorers – Ein phantastisches Abenteuer“ (1985). Doch es dauerte noch ein bisschen, bis es mit seiner Karriere richtig bergauf ging. Denn „Explorers“ floppte an den Kinokassen, was beim Nachwuchstalent große Zweifel weckte:. „Doch dann kam der Film raus – und war ein Flop. Danach hörte ich mit der Schauspielerei auf. Ich würde keinem Kind empfehlen, Schauspieler zu werden.“ Tatsächlich zog sich Hawke für einige Jahre aus dem Filmgeschäft zurück, um sich aufs Theaterspiel zu konzentrieren und ein Studium zu beginnen. Doch zum Glück entschied er sich Ende des Jahrzehnts noch einmal dazu, an einem Casting teilzunehmen – denn seitdem hat sich Hawke in Hollywood seine ganz eigene Nische geschaffen. Bereits in den 1990er-Jahren war er kaum in großen Multimillionen-Blockbustern zu sehen, dafür begeisterte er in Werken wie „Reality Bites“, „Before Sunrise“ und „Training Day“.





