Der Horrorfilm 'Midsommar' ist jetzt kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar

Der vielgelobte Horrorfilm 'Midsommar' ist ab sofort kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar. Der Film von Autor und Regisseur Ari Aster erinnert visuell an einen IKEA-Werbespot und spielt in Schweden. Die Handlung begleitet eine Gruppe von Tourist*innen, die in einer abgelegenen Kommune ihren Urlaub verbringen. Der Film ist zwar verstörend, aber auch wunderschön und kommt mit einer beeindruckend kühnen Laufzeit davon.

Der vielgelobte Horrorfilm ' Midsommar ' ist ab sofort kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar. Der Film von Autor und Regisseur Ari Aster erinnert visuell an einen IKEA-Werbespot: Alles ist hell, farbenfroh und auf den ersten Blick überraschend freundlich.

Die Handlung spielt in Schweden und begleitet eine Gruppe von Tourist*innen, die in einer abgelegenen Kommune ihren Urlaub verbringen. Doch wie es für das Genre typisch ist, dauert es nicht lange, bis klar wird, dass mit dem Ort und seinen Bewohner*innen etwas ganz und gar nicht stimmt. Der Film ist zwar verstörend, aber auch wunderschön und kommt mit einer beeindruckend kühnen Laufzeit davon. Der Preis für den Stream bleibt dabei unverändert, da wir durch Affiliate-Links unsere redaktionelle Arbeit unterstützen





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