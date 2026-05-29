Der Horrorfilm 'Obsession' schockiert das Kinopublikum

Der brutale Horrorfilm 'Obsession' hat sich zu einer der größten Überraschungen des Kinojahres entwickelt. Der Film hat weltweit die 80-Millionen-Marke überschritten und steuert auf einen seltenen Meilenstein zu.

Der brutale Horrorfilm ' Obsession ' schockiert das Kino publikum, aber eine Szene musste gekürzt werden, um eine strengere Altersfreigabe zu vermeiden. Der Film, der sich zu einer der größten Überraschungen des Kino jahres entwickelt hat, hat weltweit die 80-Millionen-Marke überschritten und steuert auf einen seltenen Meilenstein zu: über hundert Millionen US-Dollar Einspiel für einen Film mit einem Budget von unter einer Million.

Trotz des starken Fokus auf psychologischen Horror sorgt vor allem eine Szene für Gesprächsstoff. Nikki, gespielt von Inde Navarrette, verliert die Kontrolle und schlägt das Gesicht ihrer Freundin Sarah wiederholt gegen eine Backsteinwand. Regisseur Curry Barker entschied sich, die Sequenz zu kürzen, um eine NC-17-Freigabe zu vermeiden, was den Kinostart massiv eingeschränkt hätte





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