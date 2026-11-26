Irre Szenen in der AFC Champions League Two: Ein Schiedsrichter sorgt mit rätselhaften Pfiffen für Fassungslosigkeit und muss zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Solche Szenen sieht man im Fußball wirklich extrem selten! Mitten im Spiel muss der Schiedsrichter nach 45 Minuten ausgetauscht werden. Sowohl die Kicker als auch die Offiziellen beider Teams hegten sichtlich große Bedenken bezüglich seiner Verfassung.

Zugetragen hat sich dieses Drama im asiatischen Gegenstück der Europa League, der sogenannten AFC Champions League Two. Im Fokus des Geschehens: Hanna Hattab, ein 37 Jahre alter Spielleiter aus Syrien. Am Mittwochabend trafen in dieser Gruppenphase der Verein Gol Gohar aus dem Iran sowie Al Jazira, ein Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate, aufeinander. Doch schon während des ersten Durchgangs herrschte auf dem Rasen pure Fassungslosigkeit.

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Durch diverse rätselhafte Pfiffe zog Hattab sämtliche Blicke auf sich. Das berichtetNach 32 gespielten Minuten erreichte das bizarre Schauspiel seinen absoluten Gipfel. Ein Regelverstoß im Zentrum des Spielfelds zwang den Referee eigentlich nur dazu, die erhitzten Gemüter kurz herunterzukühlen. Doch urplötzlich griff er in die Brusttasche und verwarnte Ersin Destanoglu, den Schlussmann des Klubs Al Jazira.