Der Jury-Thriller: Ein spannender Gerichtsthriller in bester Hollywood-Machart

Der Film 'Die Jury' von Joel Schumacher aus dem Jahr 1996 ist ein hochkarätig besetzter, spannender Gerichtsthriller, der die gespannte, aufgeheizte Atmosphäre in einer Südstaatenkleinstadt authentisch wiedergibt.

Der Staatsanwalt Rufus Buckley (Kevin Spacey) interpretiert Gerechtigkeit auf ganz subjektive Weise. Er will den Fall gewinnen, um sich zu profilieren. Als Vater einer kleinen Tochter bringt der Jurist Jake Brigance (Matthew McConaughey) für Haileys Tat durchaus Verständnis auf.

Der Hass zwischen Schwarz und Weiß prägt noch immer den Süden der USA. Oft fehlt in den ländlichen Gebieten nur ein kleiner Funke, um das Pulverfass hochgehen zu lassen. Wenn in solch einer Atmosphäre ein Schwarzer zwei weiße Männer tötet, kann eigentlich nur die Todesstrafe die Gemüter beruhigen. Dass die beiden Opfer zuvor seine kleine Tochter mehrmals brutal vergewaltigt und beinahe ermordet hatten, interessiert nur wenige. In der John-Grisham-Verfilmung





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