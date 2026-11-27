Netflix startet mit einer animierten Neuauflage von "Der Kater mit Hut" das Seussiverse Franchise. Die Filmwelt expandiert über das bekannte Kinderbuch hinaus und versucht, nach dem Misserfolg der Live-Action-Adaption neue Wege zu gehen.

Netflix hat eine neue animierte Neuauflage des bekannten Kinderbuchs veröffentlicht, die als offizieller Startschuss für das sogenannte Seussiverse dient. Diese Filmwelt, die auf den Werken des Autors Dr. Seuss basiert, erweitert die Geschichte um den Kater mit Hut um ein breiteres, verbundenes Universum. Nachdem lange Zeit nur animierte Verfilmungen seiner Bücher entstanden sind, verfolgt das Streamingunternehmen mit diesem Projekt den ambitionierten Plan, ein großes Franchise zu etablieren.

Neue Filmwelt nach Live-Action-Misserfolg

Die Entscheidung für eine rein animierte Produktion ist direkt auf historische Vorfälle zurückzuführen. Der Komiker Mike Myers trat in einer grotesken Katzeninszenierung auf, die als Filmversion im Jahr 2003 in die Kinos kam. Diese reale Adaption scheiterte finanziell und stieß bei der Witwe des Autors, Audrey Geisel, auf erheblichen Widerstand. Sie verbot daraufhin alle weiteren Verfilmungen der Werke ihres Mannes in echter Spielform. Seitdem erscheinen ausschließlich animierte Umsetzungen seiner Geschichten, wobei nun ein systematischer Aufbau einer gemeinsamen Filmwelt erfolgt.

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Plot und Handlung des animierten Films

In dieser neuen Version des Katers mit Hut werden seine Abenteuer deutlich umfangreicher dargestellt als in der kurzen Buchvorlage. Der Titelheld, dessen Stimme im Original von bekannten Comedy-Stars übernommen wird, arbeitet für die I.I.I.I. GmbH, das Institut für Imagination und Inspiration. Die Mitarbeiter dieser Organisation müssen magische Fähigkeiten einsetzen, um traurige Kinder wieder zum Lachen zu bringen. Ihre Leistung wird daran gemessen, wie viel Freude sie stiften und wie gering die verursachten Schäden ausfallen.

Der Kater mit Hut gilt dabei als chaotischer Angestellter, der Probleme bei der Unfallvermeidung hat. Er erhält daher eine letzte Chance, sich zu beweisen, da eine Kündigung droht. Seine Aufgabe besteht darin, das Mädchen Gabby und ihren Bruder Sebastian bei einem Umzug in eine neue Wohnung zu unterstützen. Gabby ist tieftraurig über den Wegzug, was die Aufgabe erschwert. Während des Transports verliert der Kater jedoch eine magische Stoppuhr in einem der Umzugskartons.

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Kritik an Figuren und Inszenierung

Die Handlung entwickelt sich rasch zu einer komplexeren Erzählung, die über die reine Buchvorlage hinausgeht. Um aus der knappen Vorlage eine abendfüllende Handlung zu bauen, wurden zahlreiche neue Figuren und Hintergrundgeschichten erfunden. Dies ähnelt der Vorgehensweise bei der bekannten Live-Action-Verfilmung aus dem Jahr 2003, die trotz ihres Kassenflops durch Memes zu einem bizarren Kultstatus aufstieg. Die neuen Charaktere bleiben jedoch oft eindimensional und vorhersehbar.

Der Kater wird hier nicht nur als anarchische Kraft dargestellt, sondern eher als kleiner Angestellter, der unter seinem intriganten Chef leidet. Diese Dynamik erinnert stark an die Schreckfabrik aus anderen bekannten Animationsfilmen. Auch die menschlichen Protagonisten bieten wenig Überraschung: Gabby ist die nörgelnde Teenager-Schwester, während Sebastian der geladene kleine Bruder ist. Diese Archetypen sind aus ähnlichen Genres hinlänglich bekannt und wirken dünn gezeichnet.

Fazit und Ausblick auf das Franchise

Trotz dieser Schwächen überzeugt der Film visuell in seinen surrealen Traumlandschaften. Sobald die Charaktere in magische Umzugskisten eintauchen, entstehen eindrucksvolle Bilderwelten. So gleiten die Unterwäschestücke des Bruders wie riesige Wale durch einen Ozean, während selbstgebastelte Spielzeuge aus harten Nudeln zum Leben erwachen. Diese abstrakteren Gestaltungen machen visuell mehr Spaß als die mechanische Handlung.

Der Humor des Films wird hingegen als schwach kritisiert, da die meisten Gags erwartbar bleiben. Der Auftritt der Charaktere Ding 1 und Ding 3 entpuppt sich jedoch als Highlight. Die stummen, blauhaarigen Chaoten führen ähnliche Stunts wie die Three Stooges vor und bereichern die Geschichte mit ihrer physischen Komik. Ob dieses Franchise langfristig bestehen kann, bleibt abzuwarten, aber der Start im Seussiverse ist durch diese visuellen Stärken trotz einiger Narrativechwächen möglich geworden.