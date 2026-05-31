Der KI-Boom und der Rohstoffmarkt

Der steigende Bedarf an physischer Infrastruktur für die künstliche Intelligenz verändert den Rohstoffmarkt. Kupfer, Nickel und Gold werden wichtiger, da sie für die elektrische Infrastruktur, Energiesysteme und elektronische Komponenten benötigt werden.

Der Boom der künstlichen Intelligenz wird nicht nur durch Software und Cloudplattformen getrieben, sondern auch durch den steigenden Bedarf an physischer Infrastruktur. Moderne Rechenzentren benötigen enorme Rechenleistung, die mit Strom, Kühlung und leistungsfähigen Netzen versorgt werden muss.

Dabei geraten Rohstoffe wie Kupfer, Nickel und Gold in den Mittelpunkt. Ohne Kupfer funktionieren moderne Rechenzentren kaum, da es in vielen Bereichen der elektrischen Infrastruktur verwendet wird. Der Bedarf an Kupfer steigt rapide, da moderne KI-Anwendungen deutlich energieintensiver arbeiten als klassische Cloudanwendungen. Marktanalysen gehen davon aus, dass der Ausbau von KI-Infrastruktur in den kommenden Jahren einen erheblichen zusätzlichen Kupferbedarf erzeugen könnte.

Besonders der parallele Ausbau von Stromnetzen und Rechenzentren verstärkt diese Entwicklung. Neben Kupfer spielt auch Nickel eine wichtige Rolle, da es in Batteriesystemen eingesetzt wird, die für Energiespeicherung und Netzstabilität zunehmend relevant werden. Gold spielt weiterhin eine Rolle im Technologiesektor, da es aufgrund seiner Leitfähigkeit in elektronischen Komponenten eingesetzt wird. Der KI-Boom entwickelt sich dadurch zunehmend auch zu einem Rohstoffthema.

Die großen Technologiekonzerne treiben den Ausbau voran, indem sie massiv in KI-Infrastruktur investieren. Ein erheblicher Teil dieser Investitionen fließt letztlich in physische Infrastruktur und damit indirekt auch in Rohstoffnachfrage. Die Angebotsseite bleibt angespannt, da bestehende Förderregionen mit sinkenden Erzgehalten, steigenden Kosten und langen Entwicklungszeiten für neue Projekte kämpfen. Neue Minen benötigen oft mehr als ein Jahrzehnt bis zur Produktion.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass künstliche Intelligenz weit über den Technologiesektor hinausreicht und den Rohstoffmarkt verändert





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