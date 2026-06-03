Der kleinste Feuerlöscher der Welt soll Elektrobrände verhindern

Ein Tüftler aus Norddeutschland hat den 'E-Bulb' erfunden, der in Elektrogeräten verbaut werden kann und im Falle eines Brandes die Flamme erstickt und die Stromzufuhr unterbricht.

Jede sechs Minuten kommt es in Deutschland zu einem Feuer durch ein defektes Elektrogerät, was oft hohe Schäden verursacht. Elektrobrände müssen jedoch nicht mit Wasser, sondern mit einem speziellen CO₂- Feuerlöscher gelöscht werden.

Wer hat den im Ernstfall griffbereit? Hier setzt der kleinste Feuerlöscher der Welt an, der 'E-Bulb', erfunden von einem Tüftler aus Norddeutschland. Der 'E-Bulb' wiegt acht Gramm und ist so klein wie eine 1-Euro-Münze. Er funktioniert anders als herkömmliche Feuerlöscher, die Flammen mit Kohlendioxid, Pulver oder Schaum ersticken.

In der kleinen Glasampulle des 'E-Bulb' befinden sich eine Luftblase und ein flüssiges, nicht leitendes Löschmittel. Wird die Temperatur des Gerätes zu hoch, dehnt sich die Flüssigkeit aus und bringt die Ampulle zum Bersten. Das verdampfende Löschmittel entzieht der Flamme die Energie und unterbricht die Stromzufuhr, sodass ein Wiederaufflammen unmöglich ist. Ein Elektronikhersteller hat den Mini-Löscher bereits in seinen TV-Geräten verbaut.

Andere Firmen tun sich jedoch schwer, da durch das zusätzliche Bauteil Produktionsprozesse geändert werden müssen. Dabei kostet der 'E-Bulb' aus Ahrensburg in der Herstellung selbst keine zwei Euro





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feuerlöscher Elektrobrände E-Bulb Innovation Brandschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schätze an der Grenze: Museum in Nimwegen zeigt älteste Spielzeugfigur der WeltDas Museum Valkhof in Nimwegen, nahe der NRW-Grenze, öffnet nach umfangreicher Sanierung wieder seine Pforten. Highlight ist die älteste bekannte Spielzeugfigur der Welt, neben römischen Schätzen und Kunst.

Read more »

Eines der besten Biere der Welt kommt offiziell aus Franken: Traditionsbrauerei landet bei internationalem Wettbewerb vorneForchheim - Jedes Jahr kührt eine Jury beim „World Beer Cup“ die besten Biere der Welt. Vier Brauereien aus Deutschland haben in diesem Jahr überzeugt - darunter eine einzige aus Franken.

Read more »

Einer der berühmtesten Dirigenten der Welt fliegt nebenbei AirbusDaniel Harding ist nicht nur Kopilot von Air Franc, sondern auch ein international gefeierter Dirigent. Nun wird er neuer Direktor der Los Angeles Philharmonic – und will trotzdem weiter fliegen.

Read more »

Eines der beliebtesten Samsung-Smartphones der Welt erhält riesiges Software-UpdateSamsung aktualisiert das Galaxy A16 4G mit neuem One UI 8.5 für neue Funktionen.

Read more »