Der Klient: Tommy Lee Jones Thriller jetzt kostenlos streambar

Der Justizthriller Der Klient mit Tommy Lee Jones und Susan Sarandon ist ab sofort kostenlos bei JustWatch TV verfügbar. Ein Klassiker der 90er Jahre.

Der bekannte Justizthriller Der Klient von Regisseur Joel Schumacher ist aktuell für Streaming-Fans kostenfrei zugänglich. Das Werk verbindet einen nervenaufreibenden Kriminalfall mit einem intensiven Justizdrama und präsentiert eine hochkarätige Besetzung, die seit den 1990er-Jahren als Referenz im Genre gilt.

Zentrale Handlung und Hauptdarsteller

Die Geschichte konzentriert sich auf den elfjährigen Mark Sway, verkörpert vom damals noch jungen Brad Renfro. Gemeinsam mit seinem Bruder wird er zufällig Zeuge, wie der Anwalt Jerome Clifford das Leben nimmt. Kurz vor seinem Tod verrät Clifford dem Jungen ein brisantes Geheimnis bezüglich der versteckten Leiche eines ermordeten Senators.

Also read 'Verwirrt, fesselt und unterhält': Neuer FSK-16-Thriller landet an der Spitze der Netflix-Charts

Neben Susan Sarandon und Brad Renfro übernimmt Tommy Lee Jones die Rolle des ehrgeizigen Staatsanwalts Roy Foltrigg. Dieser versucht mit allen Mitteln, Mark Sway zum Reden zu bringen, was ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Parteien auslöst. Der Film verzichtet dabei auf permanente Action und setzt stattdessen auf psychologischen Druck.

Kritiken und künstlerische Bewertung

Der Titel kommt bei Publikum und Filmkritik insgesamt gut an. Besonders gelobt werden die schauspielerischen Leistungen von Susan Sarandon und Tommy Lee Jones sowie die spannende Grundgeschichte. Die gelungene Umsetzung des Romans von John Grisham wird als starker Punkt hervorgehoben, der die Atmosphäre des Films trägt.

Advertisement

Einer der Rezensenten bezeichnet das Werk als klassischen Krimi-Thriller der 90er-Jahre, dessen schauspielerische Leistungen überzeugend sind. Er hebt hervor, dass er jede Minute des Films genossen hat und die Kombination aus fesselnder Geschichte und großartigen Schauspielern immer eine gute Basis für ein Krimidrama darstellt.

Andere Stimmen bemerken jedoch, dass der Film zwar spannend anzusehen ist, aber hinter anderen Gerichtsdramen zurückbleibt. Für Fans von John Grisham, klassischen Justizthrillern und starken Schauspielauftritten bleibt der Film dennoch eine klare Empfehlung, auch wenn er nicht den gleichen Status wie einige andere Werke der Ära erreicht.

Streaming-Verfügbarkeit und Zielgruppe

Dank JustWatch TV können Zuschauer den Thriller jetzt kostenlos und sogar ohne Anmeldung beziehungsweise Konto im Stream ansehen. Dies bietet eine niedrige Eintrittsbarriere für Interessenten, die den Film entdecken möchten, ohne vorherige Registrierungsprozesse durchlaufen zu müssen.

Filmliebhaber, die temporeiche Actionfilme mit vielen Verfolgungsjagden und spektakulären Wendungen erwarten, könnten bei diesem Titel etwas enttäuscht werden. Stattdessen wartet der Film mit einer spannenden Ausgangssituation auf, die mehr auf Dialoge und psychologische Tiefe als auf visuelle Effekte setzt.