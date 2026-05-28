Max Ballauf, ein beziehungsunfähiger Streuner, genießt die neu gewonnene Zweisamkeit mit Journalistin Nicola Koch in vollen Zügen. Doch schon die Ermittlungen in seinem neusten Fall lassen ihn an seinem Vorsatz zweifeln.

Der Kölner 'Tatort' als ungeahntes Liebesdrama , in dem Max Ballauf taumelnd in den Seilen hängt. Was leicht hätte schiefgehen können, entwickelt sich zum Glück zu einem stark gespielten Seelenstriptease, der beweist, dass etwas frischer Wind auch nach 29 Dienstjahren nicht schaden kann.

Kommissar Ballauf ist ein beziehungsunfähiger Streuner und im Herzen viel zu sehr ein misstrauischer Polizist, um sich voll und ganz auf eine neue Beziehung einzulassen. Dieser Meinung ist nicht nur sein langzeitverheirateter Kollege Schenk, sondern auch Assistent Jütte. Beeindrucken lässt sich der Spätverliebte davon zunächst nicht, vielmehr genießt er die neu gewonnene Zweisamkeit mit Journalistin Nicola Koch in vollen Zügen.

Lächerlich macht sich der unbekleidete Kommissar dabei aber nie und auch wenn man schnell ahnt, dass seine Liaison spätestens beim Auftauchen der ersten Leiche brüchig wird, so gelingt es Klaus J. Behrendt, sowohl die Leidenschaft als auch die langsam aufflackernden Zweifel von Max Ballauf wahrhaftig und berührend auf den Bildschirm zu transportieren. Dass die eigentliche Kriminalgeschichte zwangsläufig mit dessen neu gewonnenem Liebesleben verwoben wird, mag abgedroschen klingen, funktioniert dank des cleveren Drehbuchs von Wolfgang Stauch aber bestens, da es über genügend Ebenen verfügt, die aus all dem Gefühlschaos einen wirklich spannenden, vielschichtigen Thriller machen.

Auch wenn die alten Hasen ihre gewohnten Pfade verlassen, vermögen sie zu überzeugen, weshalb Ballauf und Schenk auf den vorderen Plätzen unseres Videos der besten 'Tatort'-Teams nach wie vor nicht fehlen. Seine Liebschaft mit Journalistin Nicola soll keine weitere flüchtige Affäre werden, sondern das große Glück im reifen Lebensalter. Doch schon die Ermittlungen in seinem neusten Fall lassen ihn an seinem Vorsatz zweifeln.

Ein Erpresser, der prominenten Persönlichkeiten damit drohte, vertuschte Verfehlungen aus ihrer Vergangenheit öffentlich zu machen, wurde brutal überfahren, eine erste Spur führt zur ehemaligen Schlagersängerin Mariella Rosanelli, die mittlerweile ein Sozialprojekt für Jugendliche leitet. Ein Foto aus den späten 1990er-Jahren sollte ihr zum Verhängnis werden, welches sie als Betreuerin einer Chorfreizeit in den Armen eines später verurteilten Sexualstraftäters zeigt, der sich während der Reise an jungen Mädchen vergangen hat.

Ausgerechnet über sie wird in der Zeitschrift, deren Chefredakteurin Nicola ist, regelmäßig ausschließlich positiv berichtet. Was haben die beiden Frauen miteinander gemein und welche Rolle spielt Nicola Koch? Da war die Welt noch in Ordnung: Nicola und Max beim ersten Date





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