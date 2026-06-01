Der Kölner 'Tatort' entwickelt sich zum stark gespielten Seelenstriptease, der beweist, dass etwas frischer Wind auch nach 29 Dienstjahren nicht schaden kann. Kommissar Ballauf genießt die neu gewonnene Zweisamkeit mit Journalistin Nicola Koch in vollen Zügen.

Der Kölner 'Tatort' als ungeahntes Liebesdrama , in dem Max Ballauf taumelnd in den Seilen hängt. Was leicht hätte schiefgehen können, entwickelt sich zum Glück zu einem stark gespielten Seelenstriptease, der beweist, dass etwas frischer Wind auch nach 29 Dienstjahren nicht schaden kann.

Kommissar Ballauf ist ein beziehungsunfähiger Streuner und im Herzen viel zu sehr ein misstrauischer Polizist, um sich voll und ganz auf eine neue Beziehung einzulassen. Dieser Meinung ist nicht nur sein langzeitverheirateter Kollege Schenk, sondern auch Assistent Jütte. Der Spätverliebte genießt die neu gewonnene Zweisamkeit mit Journalistin Nicola Koch in vollen Zügen, was auch wir vor den Bildschirmen in überraschend deutlichen Szenen zu sehen bekommen.

Lächerlich macht sich der unbekleidete Kommissar dabei aber nie und auch wenn man schnell ahnt, dass seine Liaison spätestens beim Auftauchen der ersten Leiche brüchig wird, so gelingt es Klaus J. Behrendt, sowohl die Leidenschaft als auch die langsam aufflackernden Zweifel von Max Ballauf wahrhaftig und berührend auf den Bildschirm zu transportieren. Dass die eigentliche Kriminalgeschichte zwangsläufig mit dessen neu gewonnenem Liebesleben verwoben wird, mag abgedroschen klingen, funktioniert dank des cleveren Drehbuchs von Wolfgang Stauch aber bestens, da es über genügend Ebenen verfügt, die aus all dem Gefühlschaos einen wirklich spannenden, vielschichtigen Thriller machen.

Auch wenn die alten Hasen ihre gewohnten Pfade verlassen, vermögen sie zu überzeugen, weshalb Ballauf und Schenk auf den vorderen Plätzen unseres Videos der besten 'Tatort'-Teams nach wie vor nicht fehlen. Seine Liebschaft mit Journalistin Nicola soll keine weitere flüchtige Affäre werden, sondern das große Glück im reifen Lebensalter. Doch schon die Ermittlungen in seinem neusten Fall lassen ihn an seinem Vorsatz zweifeln.

Ein Erpresser, der prominenten Persönlichkeiten damit drohte, vertuschte Verfehlungen aus ihrer Vergangenheit öffentlich zu machen, wurde brutal überfahren, eine erste Spur führt zur ehemaligen Schlagersängerin Mariella Rosanelli, die mittlerweile ein Sozialprojekt für Jugendliche leitet. Ein Foto aus den späten 1990er-Jahren sollte ihr zum Verhängnis werden, welches sie als Betreuerin einer Chorfreizeit in den Armen eines später verurteilten Sexualstraftäters zeigt, der sich während der Reise an jungen Mädchen vergangen hat.

Ausgerechnet über sie wird in der Zeitschrift, deren Chefredakteurin Nicola ist, regelmäßig ausschließlich positiv berichtet. Was haben die beiden Frauen miteinander gemein und welche Rolle spielt Nicola Koch? Da war die Welt noch in Ordnung: Nicola und Max beim ersten Date.

Gemeinhin verzichtet der Kölner 'Tatort' auf ausschweifende Einblicke in das Privatleben seiner Kommissare und wenn, dann geht es meist um die Familie von Freddy Schenk. 2023 rückte dann sein Kollege Ballauf in den Vordergrund und sinnierte am Rand eines verlassenen Kohlekraters über sein Leben als in die Jahre gekommener Junggeselle. Den inszenierte Routinier Torsten C. Fischer, der ein Jahr später mit diesem Krimi noch einen draufsetzt.

Dessen Einladung, sich diesmal als Charakterdarsteller zu präsentieren, nimmt Klaus J. Behrendt dankend an und verleiht seinem Kommissar eine Tiefe, die er bis dahin nur andeuten durfte. Profitieren kann er dabei von seiner Schauspielkollegin Jenny Schily, die sich in der Rolle der vermeintlichen Femme fatale als Idealbesetzung erweist. Die Chemie zwischen beiden stimmt und auch Leslie Malton als One-Hit-Wonder mit verschleierter Vergangenheit erledigt ihre Aufgabe gewohnt souverän.

Das stark aufspielende Ensemble ist aber nicht das einzige Pfund, mit dem der dieser Kölner Krimi aus dem Jahr 2024 wuchern kann. Neben seiner abgeklärten Inszenierung und der eleganten Kameraarbeit von Holly Fink ist es die im 'Tatort' sonst so oft kritisierte Tonspur, die diesmal aufhorchen lässt.

Die Idee, Klaus J. Behrendt und Jenny Schily die Gedanken ihrer Figuren aus dem Off vortragen zu lassen, dient nicht nur zum besseren Verständnis aller Facetten ihrer fragilen Beziehung, sondern verleiht dem gesamten Film eine ganz spezielle Atmosphäre, die ihn gekonnt über den Durchschnitt gängiger Kölscher Polizeiarbeit hievt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kölner Tatort Liebesdrama Max Ballauf Nicola Koch Krimi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ancelotti: Neymar-Rückkehr im ersten oder zweiten WM-SpielDer Trainer der Brasilianer zeigt sich zuversichtlich: Der verletzte Superstar Neymar arbeite 'motiviert' an einer Rückkehr.

Read more »

Der Kölner "Tatort" als ungeahntes LiebesdramaDer Kölner "Tatort" entwickelt sich zu einem stark gespielten Seelenstriptease, der beweist, dass etwas frischer Wind auch nach 29 Dienstjahren nicht schaden kann.

Read more »

Der Herr der Ringe: Eine gelöschte Szene hätte die Filme für immer verändertDas Finale von Rückkehr des Königs hätte fast ganz anders ausgesehen.

Read more »

Nach den „Swiftonomics“ kommen die „BTSnomics“Mit der Comeback-Tour der Boyband „BTS“ setzt sich der Eroberungsfeldzug südkoreanischer Popkultur ungebrochen fort.

Read more »