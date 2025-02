Der Kommerzialisierungstrend im internationalen Fußball

Die Text analysiert den zunehmenden Fokus des internationalen Fußballs auf Gewinnmaximierung und die Folgen für Spieler und Fans. Es werden die Auswirkungen der Reform der Champions League und die Diskussion über die Ausrichtung des Finale in den USA beleuchtet.

Der internationale Fußball hat sich in den letzten Jahren zu einem gewinnorientierten Geschäft entwickelt. Das Ziel ist es, so viel Geld wie möglich zu verdienen, was zu einer Reihe von Veränderungen geführt hat, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Sport haben. Die wichtigsten Veränderungen umfassen die Erweiterung der Teilnehmerfelder bei Welt- und Europameisterschaften, die Einführung einer Klub-Weltmeisterschaft und die Reform der UEFA Champions League .

Die klassische Gruppenphase wurde durch ein Ligasystem mit 36 Teams ersetzt, was zu mehr Spielen und höheren Einnahmen für die UEFA geführt hat. Die UEFA konnte ihre jährlichen Einnahmen von 3,5 auf 4,4 Milliarden Euro steigern. Diese Gewinne werden an die beteiligten Vereine verteilt, was jedoch die Kluft zwischen reichen und armen Vereinen in den nationalen Ligen weiter vergrößert. Diese Entwicklung hat jedoch auch ihren Preis für Spieler und Fans. Durch die Ausweitung der Pflichtspiele kommt es zu einem enormen Reise- und Wettkampfstress bei den Spielern. Sie haben weniger Zeit für Regeneration und systematisches Aufbautraining, was zu Überlastung, Verletzungen und einer schnelleren Verschleiß führen kann. Die Spieler und ihre Gewerkschaften drohen mit Boykott und Streik, um die Belastung zu reduzieren. Die UEFA überlegt deshalb, die Verlängerungen in den K.o.-Spielen abzuschaffen und nach 90 Minuten sofort zum Elfmeterschießen überzuleiten. Die internationale Fußballwelt bewegt sich in Richtung Kommerzialisierung. Es ist möglich, dass in Zukunft zusätzliche Spiele, Turniere und vielleicht sogar komplette Spieltage und Finalspiele europäischer Klubwettbewerbe in den USA stattfinden werden. Dies ist zwar ein Schlag ins Gesicht der treuen Stadionbesucher, aber es bringt das, worauf es im internationalen Fußball zuallererst ankommt: Geld.





Fußball Kommerzialisierung Champions League Spielerbelastung Fanprotest USA

