Walter Sittler kehrt im Herbst 2026 als Kommissar Anders zurück. In der neuen ZDF-Krimifolge am Bodensee müssen dunkle Geheimnisse und Vorurteile aufgeklärt werden.

Das ZDF bringt eine der beliebtesten Krimireihen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens im Jahr 2026 mit einem neuen Film zurück. Walter Sittler übernimmt dabei erneut die zentrale Rolle des Kommissars Robert Anders in der Serie Der Kommissar und der See. Zuschauer, die bereits seit über einem Jahr auf die Fortsetzung warten, erhalten nun konkrete Termine für das kommende Jahr.

Ergebnis des Ermittlungsverfahrens im Herbst

Der neue Fall spielt in einer kleinen Gemeinde am Bodensee während der Weinfestsaison im Herbst 2026. Als der Ex-Kommissar Robert Anders vor Ort eintrifft, liegt eine junge Frau tot aufgefunden auf. Die Suche nach dem Täter führt die Ermittlungsgruppe schnell zu einem sozialen Außenseiter, der als Landstreicher bekannt ist. Die Dorfbevölkerung reagiert schockiert und sucht nach schnellen Antworten für das schreckliche Verbrechen.

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Widerprüche in der Geständnissituation

Für viele Anwohner und sogar für die Eltern der Opfer scheint der Fall bereits gelöst zu sein, als der Verdächtige sich als Täter outet. Walter Sittler zeigt sich jedoch skeptisch gegenüber dieser schnellen Lösung. Kommissar Robert Anders stellt fest, dass das Geständnis voller Widersprüche steckt. Er vertraut daher nicht den offensichtlichen Beweisen, sondern lässt seine eigene Intuition walten.

Zusammenarbeit im neuen Ermittlungsteam

Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, arbeitet Kommissar Anders eng mit Annika Wagner und Martin Keller zusammen. Das Trio beginnt, tiefer in die Vergangenheit und die sozialen Strukturen der Gemeinde zu graben. Der Druck auf das Team wächst, da die Öffentlichkeit ungeduldig ist und mehr Bewohner ins Visier der Ermittlungen geraten.

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Erfolgsbilanz und Quotenrekord der Serie

Die Serie hat sich seit ihrem Start im Jahr 2022 zu einem verlässlichen Quotenerfolg entwickelt. Die Kombination aus klassischer Mordermittlung, der landschaftlichen Kulisse des Bodensees und aktuellen gesellschaftlichen Konflikten trifft den Geschmack des Fernsehpublikums sehr gut. Die hohe Beliebtheit der Reihe zeigt sich in den stabilen Einschaltquoten der letzten Monate.

Vergangene Zuschauerzahlen der Krimireihe

Die bisherige letzte Folge der Serie aus dem November 2025 erreichte 5,07 Millionen Zuschauer. Ein noch erfolgreicheres Ergebnis wurde im Vorjahr mit 5,91 Millionen Interessenten erzielt. Den absoluten Bestwert hält jedoch die Folge Narrenfreiheit aus dem Jahr 2023 fest. Damals schalteten insgesamt 6,83 Millionen Krimi-Fans zur Sendezeit ein. Mit der neuen Episode im Herbst 2026 hoffen die Verantwortlichen und der Sender ZDF auf ähnliche Erfolge.