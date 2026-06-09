Der komplexe Targaryen-Stammbaum in House of the Dragon: Eine Übersicht zur Serie und ihren Charakteren

Entdecken Sie die verzwickten Familienverhältnisse des Hauses Targaryen in der Game of Thrones-Prequel-Serie House of Dragon. Unsere detaillierte Übersicht erklärt die Verwandtschaftsverhältnisse, die zum Tanz der Drachen führen, und bereitet Sie auf Staffel 3 vor. Erfahren Sie mehr über die Thronfolge-Konflikte, neue Charaktere und die Verbindungen zu Daenerys Targaryen.

Die复杂的 Verwandtschaftsverhältnisse im Hause Targaryen bilden das Fundament der Prequel-Serie House of Dragon, die etwa 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones spielt.

Im Mittelpunkt steht der erbitterte Kampf um die Thronfolge, bekannt als Tanz der Drachen, zwischen Rhaenyra Targaryen und Aegon II. Die komplexe Familienstruktur wird durch zahlreiche inzestuöse und außereheliche Verbindungen zusätzlich verwickelt, was einen gewöhnlichen Stammbaum fast unmöglich macht. Nach dem Tod des ursprünglichen Thronerben Baelon, Sohn von König Viserys I., bleibt der König ohne männlichen Nachkommen. Viserys benennt daraufhin seine Tochter Rhaenyra zur Thronerbin, was später von seinem zweitgeborenen Sohn Aegon II. und dessen Mutter Alicent Hohenturm angefochten wird.

Diese Auseinandersetzung eskalierte zum Bürgerkrieg innerhalb der Targaryen-Dynastie. Staffel 1 der Serie führte bereits viele Charaktere ein, während Staffel 2 das Erinnerungsvermögen der Zuschauer forderte und neue Figuren hinzufügte. Besonders bedeutend ist die Erweiterung der königlichen Familie durch Alicents Bruder und die Enthüllung mehrerer unehelicher Kinder, die im Verlauf des Konflikts wichtige Rollen spielen. Für Staffel 3, deren Start für Juni 2026 bei HBO Max, Sky und WOW geplant ist, werden weitere Entwicklungen erwartet, die den Stammbaum weiter verändern.

Die Verbindung zu Game of Thrones wird über Rhaenyra und Daenerys Targaryen hergestellt, deren genaue Verwandtschaft in einem accompanying Video erklärt wird. Die Serie bleibt damit im selben Fantasy-Universum und setzt die Tradition von politischen Intrigen und familieninternen Konflikten fort





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

House Of Dragon Targaryen Stammbaum Tanz Der Drachen Game Of Thrones Prequel Rhaenyra Targaryen Aegon II Thronfolge Staffel 3 HBO Max Drachen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

House of the Dragon Staffel 3 startet bei Sky und erstmals auf HBO MaxDie dritte Staffel von House of the Dragon beginnt am 5. Juni 2025. Neben Sky Atlantic und WOW ist die Serie jetzt auch über HBO Max via Amazon Prime Channels verfügbar. Die Staffel startet mit der spektakulären Seeschlacht an der Gurgel und verspricht die bisher actionreichste zu werden.

Read more »

House of the Dragon: Die dritte Staffel bringt Krieg und ChaosDie dritte Staffel von House of the Dragon bringt Krieg und Chaos in das Fantasy-Universum von George R. R. Martin. Rhaenyra Targaryen und ihr Halbbruder Aemond Targaryen stehen sich als Gegner gegenüber, während die Welt auf einen offenen Bürgerkrieg zuhält.

Read more »

Die Namen der Drachenreiter: Wie die Protagonisten von “House of the Dragon” ihre Welt prägenDie HBO-Hitserie “House of the Dragon” begeistert nicht nur mit fiesen Intrigen und epischer Fantasy, sondern auch mit den außergewöhnlichen Namen ihrer Protagonisten. Wir nehmen uns die Namen der Hauptfiguren vor und erklären, warum sie so besonders sind.

Read more »