Der Konflikt um das Ende des Krieges belastet die Beziehungen zwischen Trump und Netanjahu

Der Iran-Krieg ist bereits 100 Tage alt und belastet die Beziehungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Der Konflikt um das Ende des Krieges treibt sie auseinander, dass ein Großteil von Trumps Basis den Krieg ablehnt, Netanjahu aber auf Angriffe reagieren muss.

Der Konflikt um das Ende des Krieges belastet die Beziehungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu . Der Iran-Krieg ist bereits 100 Tage alt und begann am 28.

Februar mit einem gemeinsamen Angriff von Israel und den USA auf das Mullah-Regime. Doch es gibt Spannungen in der Kriegsallianz zwischen Trump und Netanjahu. Der neue iranische Angriff auf Israel könnte die Probe für ihre Politikerfreundschaft sein und der Streit um die richtige Reaktion sendet Signale, dass Trump allein die Richtung für die weiteren militärischen Schritte im Nahen Osten vorgibt.

Nach den ersten Angriffen des Iran am Sonntagabend rief Trump den israelischen Ministerpräsidenten an und soll ihn laut Axios aufgefordert haben, nicht sofort zurückzuschlagen. Doch in der Nacht auf Montag tat es Israel trotzdem. Beide Länder sind sich einig, dass der Iran in die Schranken verwiesen werden muss, aber Streit gibt es über den richtigen Ausstieg aus dem Krieg.

Trump will einen dauerhaften Waffenstillstand, die Öffnung der Straße von Hormus und ein neues Atomabkommen, während Netanjahu fürchtet, dass jeder Kompromiss dem Iran Zeit gibt, wiederzuerstarken. Deshalb hält Israel den militärischen Druck aufrecht, auch auf die vom Iran geförderte Terrororganisation Hisbollah im Libanon. Trump sagte dazu: Ich bin nicht glücklich darüber. Politikwissenschaftler Thomas Jäger sagte BILD: Trump dachte, der Krieg ist spätestens nach fünf Wochen mit einem großen Sieg zu Ende.

Netanjahu ließ ihn in dem Glauben, wusste es aber besser. Jetzt treibt sie auseinander, dass ein Großteil von Trumps Basis den Krieg ablehnt, Netanjahu aber auf Angriffe reagieren muss. Hintergrund: Trump braucht vor den Zwischenwahlen im November niedrigere Energiepreise und keinen weiteren Nahost-Ärger. Netanjahu muss vor der israelischen Parlamentswahl im Herbst Stärke zeigen - ein Kompromiss mit dem Iran könnte ihm von den rechten Parteien als zu nachgiebig ausgelegt werden.

Strategisch brauchen sich die beiden Politiker noch. Der führende Iran-Experte in Israel, Raz Zimmt, sieht die Kooperation zwischen USA und Israel trotz Meinungsverschiedenheiten nicht unmittelbar gefährdet. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Zusammenarbeit vorerst endet.

Allerdings könnte Trump bald den Druck auf Israel erhöhen, um eine weitere Eskalation zu verhindern und eine Wiederaufnahme der Waffenruhe zu erreichen, so der Experte in BILD. Zimmt warnt, dass die erneuten Angriffe zu einer gefährlichen Eskalation führen könnten, die in ein Wiederaufflammen eines umfassenden Krieges münden würde. Der Angriff auf Israel zeige erneut, dass die gegenwärtige iranische Führung hart auftritt, kaum Einschränkungen unterliegt, fest zur Hisbollah steht und über ein hohes Maß an Selbstvertrauen verfügt.

Teheran wisse, dass Trump aus dem Desaster einfach raus wolle, ergänzt Jäger - und dieses Wissen spiele es rücksichtslos aus. Zuerst trieb der Iran einen Keil zwischen die USA und die arabischen Staaten, jetzt zwischen die USA und Israel, so der Experte. Davon profitiere vor allem der Gegner: Iran





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