Der Königs Admiral: Ein Klassiker des Historienabenteuers

Der Film 'Des Königs Admiral' ist ein Klassiker des Historienabenteuers, der 1951 erschienen ist. Er basiert auf Romanen des Briten Cecil Scott Forester und erzählt die Geschichte des britischen Offiziers Horatio Hornblower während der Napoleonischen Kriege. Der Film wurde mit Gregory Peck in der Hauptrolle gedreht und ist für seine authentische Atmosphäre und seine handgemachten Effekte bekannt.

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Mit Gregory Peck in der Hauptrolle erzählt der Film die Geschichte des britischen Offiziers Horatio Hornblower während der Napoleonischen Kriege. Zwischen "Master and Commander" "Des Königs Admiral" basiert auf Romanen des Briten Cecil Scott Forester. Wie erfolgreich Buchverfilmungen auch heute noch sind, zeigt unser Video zu den anstehenden Blockbustern 2026. Der 1951 erschienene Film "Des Königs Admiral" galt damals als enorme Prestigeproduktion.

Für die Dreharbeiten wurden eigens riesige Segelschiffe gebaut und der Film basiert, war beratend beteiligt. Der Film fasste gleich drei seiner zwölf Horatio Hornblower-Bücher zusammen: "Der Kapitän", "An Spaniens Küste" und "Flying Colors". Sorgt bis heute dafür, dass "Des Königs Admiral" deutlich authentischer wirkt als viele moderne Historienabenteuer. Besonders spannend ist heute dabei auch der Blick auf die handgemachten Effekte.

Jahrzehnte vor CGI entstanden die Seeschlachten mit echten Kulissen und riesigem Produktionsaufwand. Genau deshalb besitzen viele Szenen noch immer eine Wucht, die modernen Digitalproduktionen voller VFX manchmal fehlt. Auch filmhistorisch ist "Des Königs Admiral" interessant. Ursprünglich war nämlich Errol Flynn für die Hauptrolle vorgesehen, ehe Gregory Peck den Part übernahm.

Eine Entscheidung, die den Film letztlich positiv und nachhaltig beeinflusste. Heute ist Peck vor allem für seine Oscar-prämierte Darstellung in Diese 4 kostenlosen Filme in der ZDF-Mediathek lohnen sich im Juni besonders spektakulären Schiffskämpfe und bildgewaltigen Szenen auf See-Kinos: Er ist groß, pathetisch und manchmal ein wenig zu sehr verliebt in seine eigene Monumentalität. Doch gerade das macht ihn auch spannend.

Wer klassische Abenteuerfilme mag, so wie Hollywood sie lange vor Superhelden-Universen als großes Eventkino inszenierte, der sollte sich "Des Königs Admiral" nicht entgehen lassen





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