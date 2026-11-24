Viele Regionen in Russland streichen Stellen in staatlichen Einrichtungen, weil sie Kriegsteilnehmer und deren Familien finanzieren müssen. Der mutmaßlich erwünschte Nebeneffekt: Arbeitslosigkeit erleichtert dem Staat die Rekrutierung von Soldaten.

Für Bitten an Putin gibt es in Russland sogar ein TV-Format: die Jahrespressekonferenz, auch bekannt als "Direkter Draht" .

Viele Regionen in Russland streichen Stellen in staatlichen Einrichtungen, weil sie Kriegsteilnehmer und deren Familien finanzieren müssen. Der mutmaßlich erwünschte Nebeneffekt: Arbeitslosigkeit erleichtert dem Staat die Rekrutierung von Soldaten. Im April wurde in einem Kindergarten im russischen Gebiet Orenburg, am Südrand des Urals an der Grenze zu Kasachstan, umgebaut. Nicht die Räume, sondern das Personal.

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Zwei altersgemischte Gruppen wurden zusammengelegt, seither sitzen Zweijährige und Siebenjährige im selben Zimmer. Vier Beschäftigte verloren ihre Arbeit, vier weiteren wurden Stunden oder Gehalt gekürzt. Die Eltern nahmen daraufhin ein Video auf, adressiert an Wladimir Putin. Solche Videobotschaften sind in Russland ein eigenes Genre: Man klagt nicht das System an, sondern bittet den obersten Herrn, die Fehler seiner Untergebenen zu korrigieren.

Derzeit entstehen viele solcher Eingaben, im ganzen Land. Gesammelt hat sie das Projekt "Weter", zu Deutsch "Wind", ein Netzwerk unabhängiger Journalisten aus den russischen Regionen. Die Recherche erschien am Montag bei Nowaja Gaseta Europe, dem Exilableger der inzwischen geschlossenen Moskauer Tageszeitung "Nowaja Gaseta". Ihr Befund: Der russische Staat spart, und er spart an seinen eigenen Leuten.

Der Hintergrund sind Zahlen, die der Kreml nicht mehr schönreden kann. Von Januar bis Oktober hat der russische Staatshaushalt ein Defizit von 5,2 Billionen Rubel angehäuft, umgerechnet gut 60 Milliarden US-Dollar. Das meldet das russische Finanzministerium selbst. Eingeplant waren für das ganze Jahr 3,8 Billionen.

Inzwischen rechnet das Ministerium mit 7,3 Billionen Rubel bis Dezember. Noch schlechter steht es um die Regionen. Sie haben 2025 mit einem Rekorddefizit abgeschlossen. Für dieses Jahr rechnete das russische Finanzministerium im September mit einem Minus von 1,3 Billionen Rubel - mehr als viermal so viel wie ursprünglich geplant.

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Früher hat Moskau solche Lücken mit Zuschüssen gestopft. Das gehe nicht mehr, sagt der Ökonom Nikolai Kulbaka dem Exilmedium The Insider, das vor allem durch investigative Recherchen bekannt ist. Also wird gekürzt. Laut dem Portal Wot Tak, einem russischsprachigen Ableger des aus Polen sendenden Belsat-Fernsehens, sind inzwischen mindestens 34 Regionen betroffen.

Selbst Rosstat, die staatliche Statistikbehörde, verzeichnete im ersten Quartal fast 80 Prozent mehr Entlassene als ein Jahr zuvor. Oleg Sokolow vom Gewerkschaftsverband FNPR, der kremltreuen Nachfolgeorganisation der sowjetischen Staatsgewerkschaften, bestätigt: Die Zahl der Staatsbediensteten auf den Streichlisten wachse seit 2025 stetig. Besonders hart trifft es das Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, die Region um den Baikalsee. Ihr Defizit gehört zu den größten des Landes.

Ende Oktober mussten die Regionalabgeordneten es noch einmal um 38,7 Milliarden Rubel nach oben korrigieren. Gouverneur Igor Kobsew kündigte an, die Gebietsverwaltung um 15 Prozent zu verkleinern. In der Stadt Ust-Kut an der Lena hat das Kulturministerium seinen technischen Kräften mitgeteilt, sie dürften noch bis Neujahr arbeiten. Danach sei Schluss.

"Viele weinen", berichtete Alexej Tupizyn, Redakteur des Lokalportals Ust-Kut 24. Jetzt fallen in der Kreisverwaltung Pressestelle und allgemeine Abteilung weg. Die Gehälter des Bürgermeisters und des Parlamentschefs hat das Lokalparlament dagegen gerade angehoben. Im Nachbarkreis Nischneilimsk verkündete Verwaltungschef Pawel Beresowski auf Telegram, bis zum 1.

Januar 2027 werde gut ein Drittel der Verwaltungsmitarbeiter entlassen, 37 Prozent. Die Nachtwächter strich er gleich mit. Die Entscheidung sei schmerzhaft, aber notwendig. Im Kreis Salari arbeitet die Verwaltung nur noch vier Tage pro Woche, der Montag ist jetzt frei.

Begründung: hohe Steuerschulden und keine Idee, wie man sie bis Jahresende begleichen soll. Bratsk, mit gut 200.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Region, ist eine sowjetische Gründung rund um ein Wasserkraftwerk am Fluss Angara. Hier sollen bis Jahresende mehr als 500 Stellen in Verwaltung und städtischen Einrichtungen wegfallen, wie "Weter" berichtet. Fast alle Kindergärten haben zum neuen Schuljahr ihre Wachposten abgeschafft.

Von 175 Wachleuten gingen 49 in Rente, 25 wurden versetzt, 101 stehen ohne Arbeit da. Am Palast für Kinder- und Jugendkreativität im Stadtteil Energetik, einer Art Musik- und Freizeitschule, arbeitet Tatjana als Putzfrau. Am 29. Oktober erfuhr sie, dass ihre Stelle gestrichen wird.

Sie arbeitet auf einer Dreiviertelstelle und bekommt 33.400 Rubel netto, umgerechnet etwa 350 Euro. Sie bot an, auf eine halbe Stelle zu gehen. Die Direktorin lehnte ab, dafür gebe es kein Budget. Tatjana will vor Gericht ziehen.

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Eine Kollegin hält das für sinnlos, die Entscheidung komme ja "von oben". Wie weit oben, das kann Tatjana genau beschreiben: Putin habe den Gouverneuren befohlen, im Staatsdienst zu kürzen. Die Gouverneure hätten es an die Bürgermeister weitergegeben, die Bürgermeister an die Direktoren. Baschkortostans Republikchef Radij Chabirow sieht es ähnlich, nur gelassener: "Keine extremen Maßnahmen, sondern ein normaler Prozess", beschlossen von "unserem Präsidenten", zitiert ihn die "Moscow Times".

Wohin das Geld geht, sagen manche Regionen erstaunlich offen. In Astrachan an der Wolgamündung kündigte Finanzministerin Jelena Rjasanowa an, 1640 Stellen in Behörden und staatlichen Einrichtungen zu streichen. Die erwarteten 200 Millionen Rubel Ersparnis sollen laut Berichten an Kriegsteilnehmer und ihre Familien gehen. Und im sibirischen Ust-Kut, wo die Kulturarbeiter weinen, haben die Abgeordneten die Prämie erhöht: Wer dem Verteidigungsministerium einen neuen Vertragssoldaten vermittelt, bekommt jetzt 300.000 Rubel.

Das ist fast das Zehnfache von Tatjanas Monatslohn. Der Ökonom Igor Lipsiz sieht darin keinen Zufall. Im Gespräch mit Nastojaschtscheje Wremja, dem russischsprachigen Sender von Radio Free Europe/Radio Liberty, verweist er auf einen Nebeneffekt: Wer seine Arbeit verliert und Schulden hat, für den wird der Vertrag mit der Armee plötzlich zur einzigen Option. Arbeitslosigkeit, so Lipsiz, erleichtere dem Staat die Rekrutierung.

Die Kürzungen machen auch vor den reichen Zentren nicht halt. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin kündigte im März an, die Zahl der städtischen Beamten um 15 Prozent zu senken. Im westsibirischen Bezirk der Chanten und Mansen, aus dem 40 Prozent des russischen Öls kommen, droht ein Rekorddefizit von 94,5 Milliarden Rubel. In der Ölstadt Surgut haben Kindergärtnerinnen laut dem Portal Ura.ru bereits Kündigungswarnungen erhalten.

Am konsequentesten aber schrumpft der Staat dort, wo er sich seit Jahren digitalisiert: in der Steuerverwaltung. Die föderale Steuerbehörde FNS, eine der wenigen technisch tatsächlich modernen Behörden Russlands, sollte bis März 31.000 Planstellen streichen, davon rund 16.500 besetzte. Behördenchef Daniil Jegorow nennt im kremlnahen Wirtschaftsmagazin "Expert" die neue Zahl: 92.000 Mitarbeiter. Laut Jahresbericht für 2025 waren es noch über 112.000.

Die Kürzung sei nach einer "umfassenden" Analyse der Arbeitslast erfolgt, das freie Geld sollen die verbliebenen Mitarbeiter halten. Zoja, deren Name von "Weter" zu ihrem Schutz geändert wurde, arbeitet in einem Finanzamt im Süden Russlands. Im Februar traf es ihre Abteilung: Vier von 13 Kollegen mussten gehen, alle offenen Stellen wurden geschlossen. Man habe ihnen versprochen, so könnten die Gehälter steigen.

Gestiegen seien sie dann nur bei der Leitung. Ihr eigenes Gehalt sei gleichgeblieben, die Arbeit mehr geworden. Dass trotzdem kaum jemand freiwillig geht, hat Gründe. Die Männer bleiben, weil die Steuerbehörde sie vor der Mobilisierung schützt.

Die Frauen sehen keine besser bezahlte Alternative. Die nächste Welle erwartet Zoja für 2028, wenn die Bezirksämter ihrer Region zusammengelegt werden. Bei ihnen sei alles friedlich abgelaufen, sagt sie. In anderen Abteilungen seien viele unter Tränen gegangen.

"Die Leute haben so viele Jahre gearbeitet, und dann hat man sie auf die Straße geworfen. "