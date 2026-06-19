Der längste Tag 2026 und die kürzeste Nacht des Jahres: Sommersonnenwende am 21. Juni

Die Sommersonnenwende am 21. Juni 2026 wird der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Dr. Mariana Wagner, stellvertretende Direktorin des Planetariums Hamburg, erklärt, dass die Sonne auf ihrer Bahn ihren höchsten Stand erreicht und bis zu 17 Stunden Tageslicht gibt. Danach werden die Tage wieder kürzer.

Der längste Tag 2026 und die kürzeste Nacht des Jahres. Am 21. Juni ist Sommersonnenwende . Die Sonne erreicht dann auf ihrer Bahn ihren höchsten Stand.

Je nach Region gibt es bis zu 17 Stunden Tageslicht. Danach werden die Tage wieder kürzer. Dr. Mariana Wagner, stellvertretende Direktorin des Planetariums Hamburg, zu BILD: "Die Erdachse ist geneigt. Im Juni ist die Nordhalbkugel der Sonne am stärksten zugeneigt.

Das Maximum ist am 21. des Monats. Dadurch steht die Sonne am Himmel extrem hoch. Ihr Weg über den Himmel ist besonders lang, und wir bekommen dadurch die meisten Stunden Tageslicht.





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