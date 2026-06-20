Der längste Tag 2026: Wie die Tageslänge sich ändert

Die Sommersonnenwende steht unmittelbar bevor. Dr. Mariana Wagner erklärt, warum die Sonne am höchsten Stand steht und wie sich die Tageslänge ändert.

Der längste Tag 2026 und die kürzeste Nacht des Jahres stehen unmittelbar bevor. Am Sonntag ist Sommersonnenwende , die Sonne erreicht dann ihren höchsten Stand. Je nach Region gibt es bis zu 17 Stunden Tageslicht.

Danach werden die Tage wieder kürzer. Dr. Mariana Wagner, stellvertretende Direktorin des Planetariums Hamburg, zu BILD: Die Erdachse ist geneigt. Im Juni ist die Nordhalbkugel der Sonne am stärksten zugeneigt. Das Maximum ist am 21. des Monats.

Dadurch steht die Sonne am Himmel extrem hoch. Ihr Weg über den Himmel ist besonders lang, und wir bekommen dadurch die meisten Stunden Tageslicht. Für viele ist diese Zeit der inoffizielle Höhepunkt des Sommers. Die langen, hellen Abende locken in Biergärten, Parks und an Badeseen.

Grillpartys dauern bis spät in die Nacht, und selbst um 22 Uhr ist es vielerorts noch erstaunlich hell. Besonders wichtig ist der Tag in Schweden, Finnland und Norwegen. Dort gehört Mittsommer zu den wichtigsten Festen des Jahres. Familien und Freunde treffen sich, tanzen und singen.

Doch die genaue Tageslänge ändert sich je nach Standort, auch in Deutschland. Die Plattform Timeanddate listet die Sonnenauf- und -untergänge und die jeweilige Tageslänge auf. Auch nach dem Sonnenuntergang verschwindet das Tageslicht nicht schlagartig. Es sind drei Stufen bis zur Nacht.

Zunächst beginnt die bürgerliche Dämmerung. Sie dauert etwa 30 bis 50 Minuten, je nach Ort. Es ist noch so hell, dass man draußen ohne künstliches Licht unterwegs sein kann. Danach folgt die sogenannte nautische Dämmerung, in der der Horizont noch erkennbar bleibt.

Sterne werden sichtbar. Erst in der astronomischen Dämmerung wird es nahezu vollständig dunkel. Im Norden Deutschlands wird diese letzte Stufe oft gar nicht mehr erreicht. Dort bleibt die ganze Nacht ein heller Schimmer am Himmel. In Süddeutschland gibt es dagegen für einige Stunden eine echte Nacht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sommersonnenwende Tageslänge Sonne Erdachse Nordhalbkugel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(CLUB) WM 2026: Wie der Schweiz gegen Bosnien die wildeste Schlussphase der WM gelang70 Minuten lang passiert in der WM-Partie zwischen Bosnien und der Schweizer nichts – dann überschlagen sich beim 4:1-Sieg der „Nati“ die Ereignisse. Weil Coach Murat Yakin im Cooling Break die besseren Ideen hat.

Read more »

BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate ab 2026 und Marktbeobachtung Mai 2026 veröffentlichtAb Juni 2026 müssen Anleger einen halbjährlichen BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. Die Zertifikate Masterclass bietet dazu ein neues Kapitel mit Vorbereitung und eigenem Test. Zudem erscheint die Marktbeobachtung Mai 2026 mit Analysen zu geopolitischen Einflüssen auf Reisen, DAX-Saisonmustern und Gold als Unsicherheitsindikator. Wichtige Hinweise zu Risiken von Hebelprodukten und zum Ausfallrisiko des Emittenten werden gegeben. Das Dokument von HSBC enthält zudem rechtliche und regulatorische Informationen für Anleger in Deutschland und Österreich.

Read more »

Alle zwölf Gruppen der Fußball-WM 2026 in der ÜbersichtBei der Fußball-WM 2026 gibt es eine Premiere: Erstmals sind 48 Nationen dabei, aufgeteilt in zwölf Gruppen. Der Überblick.

Read more »

Der Modus der WM 2026 erklärt: mehr Nationen, mehr Spiele – und auch mehr Spannung?Die WM 2026 steht unter besonderen Vorzeichen. In Kanada, Mexiko und den USA werden mehr Mannschaften antreten. Der Modus verändert sich.

Read more »