Die letzte Garfield-Adaption liegt zwei Jahre zurück. Jetzt bekommt der faule Kater bereits im Dezember 2026 seine vierte Serie. Hier ist der deutsche Trailer:

Die letzte Garfield-Adaption liegt zwei Jahre zurück. Jetzt bekommt der faule Kater bereits im Dezember 2026 seine vierte Serie. Hier ist der deutsche Trailer:Orange, verfressen und faul.

Das beschreibt den kultigen Kater Garfield wohl am besten. Mittlerweile gibt es zahlreiche Adaptionen rund um das egoistische Tier – von der Realverfilmung „Comicstrip bringt die Serie neben dem titelgebenden Kater und bekannten Figuren wie Jon Arbuckle oder Odie auch zahlreiche neue Gesichter auf die Bildschirme. ) in der Großstadt. Seine Lieblingsbeschäftigungen sind nach wie vor zu essen, jede Art von Verantwortung zu meiden und jegliche Möglichkeit für Unfug zu nutzen.

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Abgesehen von der Suche nach seiner nächsten Mahlzeit will der Stubentiger nur seine Ruhe haben. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn sein Umfeld funkt ihm ständig dazwischen. Trotzdem lebt Garfield stets nach seinen eigenen Bedingungen und Regeln. Denn schließlich ist es seine Welt und alle anderen leben nur darin.