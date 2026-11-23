Dan Ives erwartet holprige Monate für Tech-Aktien, hält aber am Boom fest. Was ein Rekord-Börsengang über Wachstum, Kosten und Risiken der Branche zeigt.

Ausgerechnet einer der größten Tech-Optimisten der Wall Street warnt: Die Skeptiker dürften lauter werden. Und ein Rekord- Börsengang zeigt, wie viel das Wachstum der Branche wirklich kostet.

Anthropic erzielt Rekordstart, doch Wachstum ist teuer Aktien rund um künstliche Intelligenz stehen vor holprigen Monaten. Davor warnt Dan Ives von Yorkville Ives, einer der lautesten Optimisten der Branche. Marktängste, politischer Gegenwind nach den Wahlerfolgen der Demokraten und der Rücktritt von Jensen Huang bei Nvidia,, gäben den Skeptikern Auftrieb.

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"Der Moment, in dem in einem überfüllten Theater 'Feuer! ' gerufen wird, ist gekommen", schrieb Ives. Die langfristige These sieht er dennoch intakt. Strombedarf und Auftragsbestand rund um künstliche Intelligenz summierten sich bis 2029 auf 160 Gigawatt.

Geplant seien nur 80 bis 100 Gigawatt neue Kapazität. Ein Gradmesser ist der Börsengang von Anthropic. Der Entwickler des Sprachmodells Claude sammelte mehr als 81 Milliarden US-Dollar ein und startete am 19. November an der Nasdaq.

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Die Aktie schloss am ersten Tag 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument.

Beachten Sie auch dieLaut Börsenprospekt stieg die hochgerechnete Jahresumsatzrate bis Ende Oktober auf rund 81 Milliarden US-Dollar, nach 71 Milliarden im Vormonat. Der Börsengang unterstreiche die rasant steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz, sagt Jennifer Martin, Spezialistin für globale Aktien bei T. Rowe Price. Doch das Wachstum ist teuer. Im dritten Quartal kaufte Anthropic kurzfristig Rechenleistung für fünf Milliarden US-Dollar zu Aufpreisen zu.

Die Rechenkosten je US-Dollar Umsatz stiegen damit von 48 auf 58 Cent. Zusammen mit einer Sonderbelastung von zwei Milliarden US-Dollar drehte das Betriebsergebnis von rund einer Milliarde US-Dollar Gewinn in einen Verlust von 567 Millionen. Das Umsatzplus zum Vorquartal sank von 144 auf 47 Prozent. Für Rechenleistung und Infrastruktur ist der Konzern Verpflichtungen von rund 895 Milliarden US-Dollar bis 2045 eingegangen.

T. Rowe Price wertet den Verlust eher als Zeichen knapper Rechenkapazität denn als schwächere Wirtschaftlichkeit. Profitieren könnten laut T. Rowe Price auch Hersteller von Hauptprozessoren, Speicher und Netzwerktechnik, wenn eigenständig arbeitende Software-Agenten die nächste Welle tragen. Offen bleibt, wie viel künftiger Erfolg schon im Kurs steckt. Wettbewerb durch OpenAI und Google könnte die Preise drücken.

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Zudem könnten Unternehmen neue Technik langsamer einführen, als sie entsteht. Und kosten Agenten sichtbar Arbeitsplätze, droht politischer Gegenwind. Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren.

Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt.

Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Ausgerechnet einer der größten Tech-Optimisten der Wall Street warnt: Die Skeptiker dürften lauter werden.

Und ein Rekord-Börsengang zeigt, wie viel das Wachstum der Branche wirklich kostet.