Der legendäre Unfall in Die Frau im weißen Bademantel

Ein Sturz von Ed Fury veränderte die Filmgeschichte. Jane Russells echte Reaktion auf den Unfall in der ikonischen Szene von 1953 bleibt bis heute unvergessen.

Der 1953 uraufgefuhrte Klassiker Die Frau im weißen Bademantel gehört zu den bedeutendsten Filmen des Jahrzehnts. Die Produktion vereinte Marilyn Monroe und Jane Russell in den Hauptrollen. Eine bestimmte Sequenz wurde jedoch durch einen ungeplanten Unfall zu einem einzigartigen Moment in der Kinogeschichte. Dieser Fehler prägte das Endergebnis stärker als jede sorgfältig choreografierte Inszenierung.

Ablauf des Unfalls im Becken

Während der Musicalnummer Ain't There Anyone Here for Love? gab es ein klares Regiekonzept. Jane Russell sollte die Szene am Beckenrand beenden. Ein durchtrainierter Tänzer sollte anschließend elegant über sie hinweg ins Wasser springen. Die Realität wich jedoch stark von diesem Plan ab. Ed Fury traf Jane Russell versehentlich mit dem Fuß. Dieser Kontakt war unglücklich positioniert und hatte sofortige Folgen.

Also read „Bauer sucht Frau 2026”: Stefan sucht eine Frau, die ihm auch mal „sagt, wo es langgeht”

Jane Russell verlor dadurch ihr Gleichgewicht. Der Sturz ins Becken geschah vollständig unbeabsichtigt. Die Schauspielerin glitt aus und fiel ins Wasser. Es handelte sich um einen klaren Unfall während der Dreharbeiten. Die intended Choreografie wurde durch den physischen Kontakt unterbrochen. Dieser Moment blieb im Film erhalten.

Konsequenzen für den Tänzer

Der Vorfall hatte weitreichende berufliche Folgen für Ed Fury. Er versuchte, den Unfall als kreative Leistung darzustellen. Fury reklamierte eine Miturheberschaft bei der Choreografie. Diese Forderung wurde von der Produktion eindeutig abgelehnt. Man bewertete sein Verhalten als unpassend.

Advertisement

Dieser Konflikt führte direkt zu seiner Entlassung. Ed Fury verließ das Produktionsteam. Jane Russells Schilderungen in dem Buch Der Grund halten diese Details fest. Die Reaktion der Verantwortlichen war klar und konsequent. Sie tolerierten keine Aneignung von Leistungen durch Unfälle.

Wahrnehmung durch das Publikum

Trotz des Unfalls wurde die Szene von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern gelobt. Die echte Reaktion von Jane Russell wirkte authentisch. Sie war nie so geplant worden. Diese Authentizität verlieh der Inszenierung eine besondere Note. Der Fehler wurde Teil des Kunstwerks.

Die Szene erinnert an andere Filmfehler in der Geschichte. Solche Vorfälle sind nicht neu. Auch detailverliebte Regisseure wie James Cameron patzen gelegentlich. Diese Liste bleibt lange erhalten. Der Moment in Die Frau im weißen Bademantel ist ein besonders berühmtes Beispiel. Er zeigt, wie Unvorhergesehenes Kino bereichern kann.