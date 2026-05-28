Der Lehrer: Hendrik Duryn kehrt zurück - Alle Sendetermine im Überblick

Nach einer Pause und der Staffel mit Simon Böer kehrt Hendrik Duryn als Stefan Vollmer in 'Der Lehrer' zurück. Fans können sich auf drei Folgen am Stück im TV und im Stream freuen. Die neuen Folgen erzählen von Vollmers Rückkehr in den Schuldienst und zeigen viele neue Gesichter.

Heute Abend kehrt ' Der Lehrer ' mit Hendrik Duryn zurück in den Schuldienst. Nach einer Pause und der Staffel mit seinem Nachfolger Simon Böer ist das RTL -Comeback finally da.

Fans können sich auf drei Folgen am Stück im TV am Donnerstag, den 28. Mai sowie am 4. Juni freuen. Im Stream sind am 21. und 28.

Mai sowie am 4. Juni je zwei Episoden verfügbar. Die neuen Folgen erzählen von Stefan Vollmers Rückkehr in den Schuldienst und zeigen viele neue Gesichter im Lehrerzimmer und auf der Schulbank. Wer 'Der Lehrer' direkt im Stream sehen möchte, kann ein RTL+-Abo abonnieren.

Die günstigste Variante kostet 5,99 Euro im Monat, allerdings muss man dann auch Werbung in Kauf nehmen. Für knapp 10 Euro bekommt man weniger Werbung ausgespielt. Wer bereit ist, 13 Euro monatlich zu investieren, kann das Streamingvergnügen komplett ohne Werbeunterbrechungen genießen. Egal für welche Variante man sich entscheidet, man hat immer eine 30-tägige Kündigungsfrist





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Der Lehrer Hendrik Duryn RTL Fernsehserie Sendetermine Streaming

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hendrik Duryn kehrt als 'Der Lehrer' zurück - Comeback nach Serienende 2021Hendrik Duryn übernimmt wieder die Hauptrolle in 'Der Lehrer'. Im Interview spricht er über sein Selbst-Comeback, die Gründe für das Scheitern seines Nachfolgers Simon Böer und die Pläne für weitere Staffeln.

Read more »

Darum wollte Hendrik Duryn als 'Der Lehrer' zurückkehrenHendrik Duryn schlüpft wieder in die Rolle des Stefan Vollmer: Warum der Fanliebling sein Comeback selbst einfädelte und was er noch plant.

Read more »

Hendrik Duryn ist glücklich als 'Der Lehrer' bekannt zu seinHendrik Duryn ist glücklich, als 'Der Lehrer' erkannt zu werden. Warum ihm das viel bedeutet, verrät er im Promiflash-Interview.

Read more »

„Der Lehrer“ ist zurück aus der großen PauseKöln/Leipzig - Wenn ein Lieblingslehrer geht, kann das traumatisieren. Auf dem Pausenhof - aber auch vor dem Fernseher. So geschehen im Jahr 2020, als

Read more »