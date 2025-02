Der Letzte Bulle kehrt zurück: Dreharbeiten zum Seriencomeback gestartet

Nach einer langen Pause kehrt der beliebte Ruhrpott-Cop Mick Brisgau mit acht neuen Folgen der Serie „Der letzte Bulle“ zurück. Die Dreharbeiten sind bereits gestartet und Prime Video wird die Folgen zunächst exklusiv anbieten.

Die Dreharbeiten für die angekündigte Serien-Rückkehr von „Der letzte Bulle“ sind gestartet. Der Sender Sat.1 gab dies am heutigen Freitag bekannt. Die acht neuen Folgen aus dem Essener Revier entstehen in Zusammenarbeit mit Prime Video . Über den Inhalt der Episoden und die Besetzung mit Originalstars ist bisher nichts bekannt. Mick Brisgau kehrt laut Ankündigung „ohne Marke und Pistole, dafür mit unbändigem Kampfgeist“ zurück nach Essen.

Dabei muss sich der „verschollene und tot geglaubte“ Ermittler „abermals ins Leben zurückkämpfen“. In der Originalserie erwacht Brisgau aus einem 20-jährigen Koma und löst wieder Fälle. Der unkonventionelle Ruhrpott-Cop wird bei seiner Rückkehr abermals „auf private und berufliche Hindernisse“ stoßen. Um wieder Fuß zu fassen, muss er sich aus einer misslichen Lage befreien und einen „tragischen Schicksalsschlag“ verkraften. Besonders gespannt sein darf man auf die Rückkehr von Andreas Kringge, gespielt von Jan-Gregor Kremp, 48, als sein Gegenpart. Nicht nur Micks gewissenhafter Kollege, auch Martin Ferchert, Leiter der Mordkommission, wird ihm wieder zur Seite stehen. Wie im Original wird Mick Brisgau auch diesmal einer „selbstbewussten Kollegin“ an die Seite gestellt. Diese könnte für Trubel sorgen, denn: „Ihre Ehe mit dem konsequenten Staatsanwalt Ralf Berger erlebt durch eine komplizierte Dynamik zwischen Carolin und Mick eine Achterbahnfahrt“. Gespielt wird Berger von David Rott, 36. Die neuen Folgen sind für die zweite Jahreshälfte 2025 angekündigt. Sie werden zunächst bei Prime Video verfügbar sein, ehe sie vier Wochen später mit Doppelfolgen auf Sat.1 ausgestrahlt werden. „Der letzte Bulle“ feierte erstmals im April 2010 Premiere auf Sat.1. In fünf Staffeln und 60 Episoden löste Henning Baum in der Rolle des aus einem 20-jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau Kriminalfälle. Im Juni 2014 flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme. Im November 2019 kam ein Spielfilm mit dem gleichen Titel, ebenfalls mit Baum in der Hauptrolle, in die deutschen Kinos.





