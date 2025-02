Der letzte Pirat der FDP: Gerhart Baum gestorben

Gerhart Baum, ehemaliger FDP-Innenminister und langjähriger Kämpfer gegen überbordende Überwachung, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Baum prägte die Debatte über digitale Rechte und setzte sich für die Privatsphäre von Millionen Menschen ein.

Erst diese Woche sah ich Gerhart Baum auf der Leinwand in einem Kinofilm zu dem Thema, das er in Deutschland so prägte wie es ihn prägte: heimliche Überwachung mit technischen Mitteln. Es war der Dokumentarfilm „Baum“, in dem er die Anfänge der elektronischen Rasterfahndung in Deutschland und die Rolle des damaligen BKA-Präsidenten Horst Herold erklärte.

Schon weit über achtzig Jahre war der ehemalige Spitzenpolitiker und Jurist bei diesem Gespräch im Palantir-Film, aber er berichtete mühelos über lange zurückliegende Details aus den Siebzigern. Er war ein Zeitzeuge des jahrzehntelangen Anwachsens der digitalen Überwachungswünsche – aber mitnichten ein passiver Zuschauer. Gestern ist der ehemalige FDP-Innenminister, Sozialliberale, Rechtsanwalt und langjährige Kämpfer gegen überbordende Überwachung im Alter von 92 Jahren gestorben. Wenn jemand stirbt, denkt man unwillkürlich an gemeinsame Begebenheiten zurück und an Ereignisse, die in Erinnerung bleiben werden. Frank Schirrmacher nannte ihn in Anlehnung an die Piratenpartei den „ersten Piraten der FDP“, weil er sich intensiv mit digitalen Fragen auseinandersetzte. Baum war erst aktiver Politiker und dann jahrzehntelang das Gesicht der Liberalen alter Schule. Eingebrannt hat sich bei mir vor allem sein entschlossener Kampf gegen neue Formen technisierter Überwachung – oft gemeinsam mit Burkhard Hirsch – und als juristischer Vertreter von Beschwerdeführern in Karlsruhe. Er war ein Datenschützer aus Überzeugung. Als ich ihn das erste Mal traf, trug er die damals obligatorische schwarze Robe und schickte sich in Karlsruhe an, die erste gesetzliche Regelung zum Einsatz eines staatlichen Hacking-Werkzeugs juristisch anzugreifen. Er hatte Erfolg, das erste Staatstrojaner-Gesetz war verfassungswidrig. Aber das war noch nicht der eigentliche Paukenschlag des Urteils. Nicht viele Juristen in Deutschland können von sich sagen, dass sie ein Grundrecht mit aus der Taufe gehoben haben: Das Bundesverfassungsgericht hatte nach diesem ersten Beschwerdeverfahren gegen Staatstrojaner zur Überraschung vieler im Urteil 2008 das neue Grundrecht auf Informationsfreiheit verkündet. Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht und damalige Berichterstatter Wolfgang Hoffmann-Riem ist der Kopf hinter dem Grundrecht. Baum aber war derjenige, der danach versuchte, dem Grundrecht Leben einzuhauchen und es der Öffentlichkeit nahezulegen. Dass Ermittler mit Hilfe eines Staatstrojaners heimlich ein informationstechnisches System hacken und vollständig ausspionieren dürfen, hielt er für falsch. Nicht nur deswegen, weil sie damit in den Kernbereich privater Lebensgestaltung eindringen und sich ein umfassendes Bild über die Persönlichkeit des Betroffenen und auch weiterer Dritter machen können, sondern weil es auf mehreren Ebenen gefährlich ist. Die Tatsache, dass dem staatlichen Hacken durch das Urteil letztlich nicht Einhalt geboten wurde, empörte ihn. Als die Große Koalition aus Union und SPD die Einsatzbefugnisse dieses höchst intensiven Grundrechtseingriffs nochmal weiter dehnte, verärgerte ihn auch die Beratungsresistenz der Verantwortlichen: „Der Staatstrojaner ist das schlimmste Beispiel für ein Gesetzgebungsverfahren, das sich über jeglichen sachverständlichen Einwand hinweggesetzt hat – und geradezu zynisch“, sagte Baum damals. Über die langfristigen Folgen des staatlichen Hackens für die IT-Sicherheit hatten wir eindringliche Gespräche. Einmal schlug er mir – nur halb im Scherz – vor, seinen eigenen Herzschrittmacher als Testobjekt des Hackens auszuwählen, um diese Gefahren für Leib und Leben zu verdeutlichen. Schließlich sei das programmierbare Gerät unzweifelhaft ein informationstechnisches System. Mit Verweis auf die Hackerethik verwarfen wir die Idee. Über Staatstrojaner. Er sollte leider Recht behalten: Mittlerweile hat sich eine ganze Branche gebildet, die staatlichen Behörden solche Staatstrojaner anbietet und von einem Missbrauchsskandal in den nächsten schlittert. Politisch wichtiger als das neue Computer-Grundrecht dürfte aber der Erfolg gegen die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten gewesen sein, an dem er in Karlsruhe wiederum als Vertreter von Beschwerdeführern mitwirkte. Er half, diesen Eingriff in die Privatsphäre von Millionen Menschen zu verhindern. Er prägte aber auch die damals mehrjährige öffentliche Debatte um diese erste gesetzliche Regelung für eine anlasslose Massenüberwachung. Ihm besorgte die Zunahme von immer weitgreifenderen technischen Überwachungsplänen, die sich Bahn brach. Wenn ein Urteil gesprochen war und ein Gesetz gekippt, saßen wir manchmal zusammen auf der Rückreise noch im ICE-Bistro. Wir beugten uns über den Stapel Papier und diskutierten über Passagen darin. Seine Analyse war dabei nie nur juristisch, sondern immer auch politisch. Es existierte um die Bürgerrechtler Baum und Hirsch herum ein ganzer Kreis von entschlossenen, meist politisch liberalen Verteidigern der informationellen Selbstbestimmung





