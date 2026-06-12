Hugo Broch, ein ehemaliger Jagdflieger der Luftwaffe, ist am 31. Mai im Alter von 104 Jahren in seiner rheinländischen Heimat friedlich verstorben.

Der letzte Ritterkreuzträger des Zweiten Weltkriegs ist tot. Hugo Broch , ein ehemaliger Jagdflieger der Luftwaffe , ist am 31. Mai im Alter von 104 Jahren in seiner rheinländischen Heimat friedlich verstorben.

Broch war bis zu seinem Tod der letzte noch lebende Träger des Ritterkreuzes, das er kurz vor Kriegsende erhalten hatte. Er war ein Zeichen der Versöhnung, als er mit 95 Jahren in eine britische Spitfire-Maschine stieg und mit einem englischen Piloten flog. Dieses Ereignis sorgte weltweit für Schlagzeilen und wurde von internationalen Medien wie der BBC und großen britischen Tageszeitungen berichtet.

Broch war ein wichtiger Zeitzeuge des Luftkriegs im Zweiten Weltkrieg und hatte bis zu seinem Tod Jahrzehntelang in der Öffentlichkeit präsent geblieben. Sein Tod bedeutet nun das Verschwinden einer weiteren direkten Verbindung zu den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs





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