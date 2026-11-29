Tolle Frauen wie Kate Moss und Co finden einfach nicht ihren Mr. Right. Warum die Suche der Catwalk-Stars so schwierig ist. Und wie sie trotzdem glücklich werden.

Tolle Frauen wie Kate Moss und Co finden einfach nicht ihren Mr. Right. Warum die Suche der Catwalk-Stars so schwierig ist. Und wie sie trotzdem glücklich werden.ist soweit, dass sie es nicht einmal mehr erträgt, wenn ein Mann neben ihr atmet.

Den Spruch haut sie einfach so raus in einem Interview, so, wie sie 1990, in ihren besten Zeiten als Supermodel, kokettierte, unter 10.000 Dollar Gage am Tag gar nicht erst aufzustehen. Witzig, frech, selbstbewusst. Die Schlagzeilen sind ihr sicher, Millionen Klicks auch, wenn ihre verbalen Provokationen mal wieder viral gehen. Dass sie damit wohl auch die letzten Verehrer auf Abstand hält, scheint regelrecht Absicht zu sein.

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An die ewige Liebe glaubt sie eh nicht mehr. Und schätzt wie ihre berühmten Kolleginnen die Vorzüge dieser bittersüßen Erkenntnis. ObDen Mann fürs Leben, für die guten und die schlechten Zeiten, hat von ihnen bisher keine gefunden. Die Listen ihrer Lover sind lang, das Liebeskarussell der einen oder anderen macht geradezu schwindelig.