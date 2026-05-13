Der Lufthansa-Jubiläum, die markanten Sonderlackierungen und das Wachstum des Luftverkehrs in Osteuropa

Der CEO des Flughafens Bratislava spricht über die globale Bedeutung des Flughafens und die Herausforderungen bei der Diversifizierung des Netzwerks.

Der Luftverkehr in Osteuropa wächst schneller als der gesamteuropäische Durchschnitt und er wächst aus Gründen, die sich mit reinen Verkehrszahlen nicht erklären lassen. Der Flughafen Bratislava hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Regionalflughäfen Mitteleuropas entwickelt – nicht trotz seiner Nachbarschaft zum Wiener Hub, sondern mit einer bewusst anderen Positionierung.

Im Teil 7 derspricht Dušan Novota, CEO des Flughafens Bratislava, über die Abschaffung der slowakischen Ökosteuer und halbierte Flugsicherungsgebühren als zentrale Wachstumstreiber, über die Dominanz von Ryanair und Wizz Air im Streckennetz und über die Frage, wie der Flughafen langfristig diversifizieren will





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