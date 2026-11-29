Arte zeigt am 29. November 2026 den Western Der Mann aus Laramie mit James Stewart. Ein technisches Novum in CinemaScope und ein düsteres Psychodrama.

Am 29. November 2026 zeigt der Sender Arte um 20:15 Uhr den Western Der Mann aus Laramie. Dieser Streifen zählt zu den frühen Filmen, die durch den Einsatz der neuen CinemaScope-Technologie das Kinoerlebnis grundlegend veränderten. Das breite Leinwandformat nutzt der Film nicht nur bildhübsch aus, sondern unterstreicht auch die dramatische Tiefe der Geschichte. Eine Wiederholung der Sendung ist nicht vorgesehen.

Handlung: Will Lockhart sucht Gerechtigkeit

Der Western basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Thomas T. Flynn. In der Geschichte verschlägt es den Protagonisten Will Lockhart an einen Ort, an dem er zuvor Gewehre an Apachen verkauft hat. Seine Nachforschungen führen ihn auf die Spur des mächtigen Ranchers Alec Waggoman und dessen Gefolgsleute. Bald gerät Lockhart in einen gefährlichen Konflikt, der von Macht, Gier und persönlicher Feindschaft geprägt ist. Statt eines klassischen Helden steht hier eine von Rachegedanken getriebene Figur im Mittelpunkt.

Also read Der Raketenabwehrschild der italienischen Marine ist einsatzbereit: Er ist der einzige seiner Art in Europa

Kinogeschichte: Breitwand gegen Fernsehen

Anfang der 1950er-Jahre zog der Fernseher in immer mehr Haushalte ein, was die Kinoindustrie dazu zwang, neue Innovationen zu entwickeln. Um das Publikum wieder in die Säle zu locken, setzte man auf das sogenannte Breitbildverfahren. Twentieth Century Fox entwickelte 1953 das CinemaScope-Verfahren, bei dem durch spezielle Linsen das Bild während der Aufnahme zusammengestaucht und später wieder auseinandergezogen wird. Der Mann aus Laramie demonstrierte, welche erzählerischen Möglichkeiten dieses neue Format bot.

Advertisement

Inszenierung: Düsteres Psychodrama in der Weite

James Stewart spielt in Der Mann aus Laramie zum achten Mal mit dem Regisseur Anthony Mann zusammen. Stewart, der vielen Zuschauern vor allem aus Alfred Hitchcocks Meisterwerk Vertigo bekannt ist, zeigt hier eine Seite, die weit entfernt vom unbeschwerten Sympathieträger ist. Die Inszenierung verbindet den Western mit Elementen eines düsteren Psychodramas. Die weite Prärie wirkt in den Aufnahmen voller Kraft, während Stewarts Figur in der Weite der Landschaft ebenso verloren wirkt wie seine innere Verfassung.

Zuschauerempfehlung: Einmalige Ausstrahlung

Für die Fans des Genres ist die Ausstrahlung bei Arte eine besondere Gelegenheit. Der Film bietet durch seine langsame Erzählweise dem Publikum Zeit, sich in der durchdachten Inszenierung umzusehen. Die Prärie lässt auf der großen Leinwand vollständig auf den Betrachter wirken. Wer den Film verpassen würde, müsste auf eine digitale Verfügbarkeit warten, da im linearen Fernsehen keine Wiederholung geplant ist.