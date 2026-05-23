Der medizinische Blick auf die Mona Lisa

Ein bekannter Mediziner hat seine These aufgestellt: die berühmte Mona Lisa swells mit 'excessive body fat' und habe möglicherweise eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt. Grundlegend wird angenommen, dass auf dem Gemälde die italienische Adelige Lisa del Giocondo dargestellt wird, das berühmteste Gemälde der Welt. Das könnte Ärzten helfen, empathischer mit übergewichtigen Patienten umzugehen. Seine These: Kunstgeschichte zeigt, wie sich Schönheitsideale wandeln. Warum früher Fettleibigkeit als etwas Positives angesehen wurde und heute als negative betrachtet wird, erklärt er.

Ein führender Mediziner aus Texas (USA) sorgt für Aufsehen. Dr. Michael Yafi legt sich fest: Die berühmte Mona Lisa litt unter "übermäßigem Körperfett" und habe möglicherweise eine Schilddrüsenerkrankung gehabt.

Allgemein wird angenommen, dass auf dem Gemälde die italienische Adelige Lisa del Giocondo dargestellt wird. Das berühmteste Gemälde der Welt könne Ärzten nun helfen, empathischer mit übergewichtigen Patienten umzugehen. Seine These: Kunstgeschichte zeigt, wie sehr sich Schönheitsideale wandeln. Was früher als schön galt, wird heute stigmatisiert.

Blasse Haut und ein üppiger Oberkörper, dafür ist die Mona Lisa bekannt. Damit geriet sie nun in den Fokus des Mediziners Dr. Yafi von der University of Texas. Er präsentierte seine Erkenntnisse auf dem European Congress on Obesity ("Europäischer Kongress für Adipositas"). Seine Botschaft: Über Jahrhunderte hinweg galten fülligere Körper nicht als Makel. Im Gegenteil – sie standen für Wohlstand, Macht und gesellschaftlichen Status





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