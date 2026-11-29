Die Kälte vom Wochenende hält an vielen Orten zum Start der neuen Woche noch an, doch danach versprechen die Meteorologen etwas höhere Temperaturen. Ab Mittwoch soll sich die Sonne auch wieder häufiger zeigen.

In der kommenden Woche reißt die Zufuhr eisiger Festlandsluft ab und es wird etwas milder. Nur im Südosten hält sich der Dauerfrost noch länger. Der Hochdruckeinfluss wird nur kurz unterbrochen, die Hochdruckgebiete ordnen sich neu an.

In dieser Übergangsphase fällt nur wenig Niederschlag, meist als Regen. Dabei kann es örtlich glatt werden. Ab der Wochenmitte bestimmt ein neues Hoch über den Britischen Inseln das Wetter. Es bleibt überwiegend trocken, und die Pegel der Flüsse sinken wieder.

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Ein Tiefausläufer läuft gegen das kräftige Osteuropahoch "Manuel" an. Er bringt milde, feuchte Luft und Regen, der auf kalte, teils noch gefrorene Böden trifft. Bis Montagmorgen droht deshalb zeit- und gebietsweise Glatteis. Besonders gefährdet sind die Regionen vom Sauerland/Siegerland und Hunsrück bis zum Harz und Thüringer Wald, außerdem Teile Bayerns und Baden-Württembergs.