Der Münsteraner "Tatort" ist bekannt für seine humorvolle und unterhaltsame Art, und diesmal ist es nicht anders. Die Geschichte ist voller Überraschungen und Wendungen, die den Zuschauer bis zum Ende gefesselt halten. Ein paar Seitenhiebe gegen die in der Region tief verwurzelte katholische Kirche, ein mäßig unvorhersehbarer Twist am Ende und schon wäre "Rhythm and Love" ein Rückschritt in Zeiten des Wunders von Wolbeck.

Wenn man mit der Fußball-Weltmeisterschaft nichts anfangen kann, bietet sich am Montag eine alternative Unterhaltung im Fernsehen an. Besonders Fans der launigen Münsteraner "Tatort"-Variante werden auf ihre Kosten kommen.

Der Münsteraner "Tatort" ist bekannt für seine humorvolle und unterhaltsame Art, und diesmal ist es nicht anders. Die Geschichte beginnt, als Herbert Thiel in der Westfälischen Bucht neue Kundschaft gefunden hat. Eine Gruppe von Hippies kauft seine aus den Niederlanden importierten Köstlichkeiten schon mal im Vorteilspack, was seinem Sohn natürlich missfällt. Dennoch ist er auf die Hilfe seines Vaters angewiesen, schließlich wurde mit Maik Koslowski ein Bewohner des sogenannten Erlenhofes tot aufgefunden.

Unter Verdacht gerät ausgerechnet Polizeisprecher Johannes Hagen, dessen Ehefrau regen Kontakt zur Kommune pflegte. War ihm seine offene Beziehung etwa doch eine Spur zu polygam? Ein DNA-Test könnte schnell für Klarheit sorgen, immerhin hat Professor Boerne ein fremdes Haar an der Leiche des Mordopfers sicherstellen können. Doch auch diesmal dauert der Münsteraner "Tatort" 90 Minuten und so verdanken wir es ausgerechnet einem Missgeschick der sonst so zuverlässigen Silke Haller, dass jene einfache Lösung in weite Ferne rückt...

Der "Tatort" ist bekannt für seine humorvolle und unterhaltsame Art, und diesmal ist es nicht anders. Die Geschichte ist voller Überraschungen und Wendungen, die den Zuschauer bis zum Ende gefesselt halten. Ein paar Seitenhiebe gegen die in der Region tief verwurzelte katholische Kirche, ein mäßig unvorhersehbarer Twist am Ende und schon wäre "Rhythm and Love" ein Rückschritt in Zeiten des Wunders von Wolbeck.

Doch Autorin Elke Schuch und Regisseurin Brigitte Maria Bertele haben noch ein schickes Ass im Ärmel, das ihren Beitrag zu Deutschlands beliebtestem Krimi über den Durchschnitt hievt. Alberichs Fauxpas stellt nicht nur Silke Haller in ein ganz neues Licht, sondern bietet auch Nadeshda Krusensterns Nachfolger Mirko Schrader genug Raum zum Glänzen.

Wer seinen Darsteller Björn Meyer vor allem aus dem "Tatortreiniger" kennt, der würde sicher beipflichten, dass sich der neue Assistent von Frank Thiel eine besonders große Portion des immer gleich servierten Pfirsicheises verdient hat





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