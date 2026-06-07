Der Mythos der 10.000 Schritte: Marketing statt Wissenschaft

Die 10.000-Schritte-Regel stammt aus den 1960er Jahren und wurde von einem japanischen Schrittzähler-Hersteller geprägt. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass bereits 7.000 Schritte deutliche Gesundheitsvorteile bringen.

Der Mythos der 10.000 Schritte wirkt wie ein modernes Phänomen unserer Zeit, doch seine Wurzeln reichen weiter zurück, als viele vermuten. Tatsächlich existiert die magische Fitness-Zahl bereits seit über 50 Jahren.

Ihr Ursprung liegt nicht in der Wissenschaft, sondern im Marketing. Der japanische Hersteller Yamasa brachte 1965 den Schrittzähler 'Manpo-kei' auf den Markt, dessen Name übersetzt '10.000-Schritte-Zähler' bedeutet. Die Zahl 10.000 wurde gewählt, weil das japanische Schriftzeichen für 10.000 (万) an eine gehende Person erinnert. So prägte sich der Werbeslogan 'Lass uns 10.000 Schritte am Tag gehen' ins kollektive Bewusstsein ein - und das, obwohl es damals keine wissenschaftlichen Belege gab.

Erst Jahrzehnte später begann die Forschung, die gesundheitlichen Auswirkungen von Schrittzahlen systematisch zu untersuchen. Zehn-tausend Schritte entsprechen etwa sechs bis acht Kilometern. Bei einem durchschnittlichen Tempo von fünf Kilometern pro Stunde würde das bedeuten, täglich 80 bis 100 Minuten zu gehen. Wer schneller unterwegs ist, etwa mit sechs Kilometern pro Stunde, schafft die Strecke in rund 70 Minuten.

Dennoch bleibt die Herausforderung, jeden Tag so viel Zeit für Bewegung aufzubringen. Eine umfassende Analyse von 57 Studien mit rund 160.000 Teilnehmenden untersuchte die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen täglichen Schritten und verschiedenen Gesundheitsaspekten. Die Ergebnisse zeigen, dass bei 10.000 Schritten pro Tag das Risiko eines vorzeitigen Todes um 47 Prozent sinkt, also fast um die Hälfte. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduziert sich ebenfalls um fast 50 Prozent, und das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen ist um 38 Prozent niedriger.

Allerdings flacht die Risikoreduktion bei diesen Erkrankungen bereits ab etwa 5.000 bis 7.000 Schritten deutlich ab - mehr Schritte bringen dann keine zusätzlichen nennenswerten Vorteile. Bei Diabetes Typ 2 sinkt das Risiko bei 10.000 Schritten um 14 Prozent, bei Depressionen um 22 Prozent. Im Gegensatz zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt hier: je mehr, desto besser. Jeder zusätzliche Schritt senkt das Risiko weiter.

Ähnliches gilt für Krebs: Die Sportwissenschaftlerin Miriam Götte vom Universitätsklinikum Essen, die zur Bewegungstherapie bei Krebs forscht, erklärt: 'Es gibt Krebsarten, bei denen wir mit sehr guter Sicherheit sagen können, dass das Risiko für körperlich Aktive um etwa 20 Prozent niedriger ist, zum Beispiel bei Brustkrebs oder Speiseröhrenkrebs.

' Der Kalorienverbrauch bei 10.000 Schritten liegt im Schnitt bei 300 bis 500 Kalorien - nicht besonders viel. Daher reicht Spazierengehen allein nicht für eine deutliche Gewichtsabnahme. Doch für die Gewichtserhaltung nach einer Diät gibt es einen überraschend einfachen Tipp: 8.500 Schritte pro Tag. Eine Studie zeigte, dass Menschen, die ihre tägliche Schrittzahl während einer Abnehmphase auf 8.500 erhöhen und beibehalten, den Jo-Jo-Effekt deutlich besser vermeiden.

Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler an der Sporthochschule Köln, empfiehlt kleine Bewegungseinheiten im Alltag: 'Bei muskulärer Arbeit durch kleine Bewegungen wird der Stoffwechsel aktiviert, was die Sauerstoffversorgung verbessert. Ein 20-minütiger Spaziergang zum Einkaufen erhöht die Durchblutung im Gehirn um 30 Prozent.

' Wichtig ist eine erhöhte Herzfrequenz, erkennbar an gesteigerter Atmung. Frohböse rät zu drei Maßnahmen: einem strammen Spaziergang von mindestens 20 Minuten mit Herzfrequenzerhöhung, Balancieren etwa auf der Bordsteinkante zur Verbesserung der Koordination, und dem Einbau zusätzlicher Schritte, zum Beispiel durch früheres Aussteigen aus der Bahn. Alternativ zu 10.000 Schritten können auch 30 Minuten Joggen (15-20 km/h) oder 45 Minuten Schwimmen ähnliche Kalorien verbrennen.

Fazit: 10.000 Schritte pro Tag bleiben ein sinnvolles Ziel für besonders Aktive, aber schon 7.000 Schritte bieten viele gesundheitliche Vorteile





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