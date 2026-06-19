Die Serie "Süße Magnolien" ist auf Netflix zu einer der beliebtesten Romance-Serien, die der Streamer zu bieten hat. Die fünfte Staffel der Erfolgs-Show ist gerade gestartet, aber die Aufrufzahlen sind im Vergleich zur dritten Staffel um 30 % zurückgegangen. Die Serie hat also anscheinend etwas zu kämpfen, wenn man sich die neuesten Berichte aus der Branche ansieht. Aber es gibt Hoffnung, dass die Serie weiterhin fortgesetzt wird, wenn die Fans ihren Support für die Serie weiterhin so laut in die Welt hinaustragen.

Wenn eine Serie bei Netflix fünf Staffeln zählt, kann man davon ausgehen, dass der Erfolg weiterhin fortgesetzt wird. Dass das nicht immer der Fall ist, sieht man an der Hit-Show " Süße Magnolien ".

Die Serie ist auf Netflix zu einer der beliebtesten Romance-Serien, die der Streamer zu bieten hat. Am 11. Juni ging die fünfte Staffel der Erfolgs-Show an den Start. Doch die hat anscheinend etwas zu kämpfen, wenn man sich die neuesten Berichte aus der Branche ansieht.

Die eindeutigste Sprache dahingehend spricht aber Netflix selbst. Denn obwohl der Streamer dafür bekannt ist, Serien vorzeitig zu verlängern, um so frühzeitig mit der Produktion beginnen zu können, wird bei "Süße Magnolien" erst einmal gewartet. Noch kein Autorenteam ist eingerichtet. Wirft man momentan aber einen Blick auf genau diese, wird klar, dass die Zukunft der Serie nicht so rosig aussehen könnte...

Der Netflix-Hit "Süße Magnolien" tut sich bei Netflix momentan etwas schwer. Während die dritte Staffel in der ersten Woche noch eine stolze Zahl von vier Millionen Aufrufen verzeichnen konnte, bringt es die aktuelle Staffel gerade einmal auf 1,7 Millionen Aufrufe.

Die Serie schaffte es trotzdem, auf Platz 4 der wöchentlichen Netflix-Top-10 für englischsprachige Serien zu kommen, muss aber durch den Einbruch der Aufrufzahlen einen Rückgang von 30 % verzeichnen - und das ist für den Streamer natürlich kein besonders gutes Signal. Netflix hat aber 2026 noch einiges für Streaming-Abonnent*innen parat. Was genau, zeigt euch das folgende Video. Die Serie "Süße Magnolien" folgt den drei Frauen Maddie, Helen und Claire, die sich auf einem neuen Lebensabschnitt befinden.

Während die drei Frauen weiterhin mit ihren alltäglichen Problemen zu kämpfen haben, führt sie ihr Weg erstmals auch über die Grenzen ihrer Heimatstadt Serenity hinaus. Maddie muss wichtige Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft treffen, Helen bereitet sich auf ihre Hochzeit mit Erik Whitley vor. Ein paar bekannte Beispiele sind "Virgin River" und "Sweet Magnolias". Denn gerade diese Serien zeigen, dass es für "Süße Magnolien" vielleicht doch weitergehen wird.

Denn trotz der Aufruf-Rückgänge wurden alle vorher erwähnten Serien um eine weitere Staffel verlängert.

"Sage ich, dass wir für eine sechste Staffel zurückkehren würden, wenn die Fans ihren Support für die Serie weiterhin so laut in die Welt hinaustragen", sagte Helen-Schauspielerin Heather Hedley. Wie so oft sind es aber leider nicht nur die Fans, die entscheiden können, ob eine Serie fortgesetzt wird. Erst vor Kurzem wurde der Netflix-Erfolg "Virgin River" um eine weitere Staffel verlängert, nachdem es in der vorherigen Woche einen Aufruf-Rückgang von 50 % gegeben hatte.

Auch "Sweet Magnolias" wurde um eine weitere Staffel verlängert, nachdem es in der vorherigen Woche einen Aufruf-Rückgang von 30 % gegeben hatte. Es ist also durchaus möglich, dass "Süße Magnolien" auch um eine weitere Staffel verlängert wird, wenn die Fans ihren Support für die Serie weiterhin so laut in die Welt hinaustragen. Die Zukunft der Serie ist also noch nicht sicher, aber es gibt Hoffnung, dass sie weiterhin fortgesetzt wird.





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