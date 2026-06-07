Der Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan hat die Frisuren der DFB-Stars bewertet und Woltemades Shag-Frisur als neuen deutschen Look bezeichnet.

Kurz vor dem Start der WM 2026 hat ein Berliner Promi-Friseur die Frisur en der DFB-Stars zu bewerten. Die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz. Oder doch auf dem Kopf?

Nirgendwo stehen Fußballspieler so im Fokus wie bei einer WM - und damit auch ihre Frisuren. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat vor dem Turnierstart den Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan gebeten, das Haupthaar der deutschen Nationalspieler zu bewerten - das Ergebnis: Woltemades Shag-Frisur würde ich als neuen deutschen Look bezeichnen, sagt der Coiffeur, er ist ja auch ein auffälliger Spieler, und dazu passen diese Haare. Der Short Shag des England-Legionärs sei mega gelungen.

Jamie Leweling geht gar nicht, findet Rahimkhan und ergänzt gnadenlos: Das Gesicht wirkt lang gezogen. Der Dortmunder sollte etwas längere Haare tragen. Spätestens seit der englischen Stil-Ikone David Beckham sei eine Fußballer-Frisur viel mehr als das. Die Spieler wüssten längst, dass sie mit auffälligen Haaren ihren Marktwert steigern können.

Eine Frisur betont ja die eigene Individualität. Leider Gottes mangelt es häufig an Kreativität. Aber nicht bei Nick Woltemade. Der DFB-Star hat sich für eine Shag-Frisur entschieden, die von den Experten als modern und trendig bezeichnet wird.

Der Short Shag ist eine Variante der Shag-Frisur, die kürzer geschnitten ist und eine sportliche Note hat. Der DFB-Star hat sich für diese Frisur entschieden, weil sie ihm gut steht und er sich damit wohlfühlt. Der Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan ist von der Frisur des DFB-Stars beeindruckt und sagt, dass sie ihm gut steht und er sich damit wohlfühlt. Der DFB-Star hat sich für diese Frisur entschieden, weil sie modern und trendig ist und ihm gut steht.

Der DFB-Star ist ein auffälliger Spieler und seine Frisur sollte auch auffällig sein. Der DFB-Star hat sich für eine Shag-Frisur entschieden, die von den Experten als modern und trendig bezeichnet wird. Der Short Shag ist eine Variante der Shag-Frisur, die kürzer geschnitten ist und eine sportliche Note hat. Der DFB-Star hat sich für diese Frisur entschieden, weil sie ihm gut steht und er sich damit wohlfühlt.

Der Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan ist von der Frisur des DFB-Stars beeindruckt und sagt, dass sie ihm gut steht und er sich damit wohlfühlt. Der DFB-Star ist ein auffälliger Spieler und seine Frisur sollte auch auffällig sein. Der DFB-Star hat sich für eine Shag-Frisur entschieden, die von den Experten als modern und trendig bezeichnet wird. Der Short Shag ist eine Variante der Shag-Frisur, die kürzer geschnitten ist und eine sportliche Note hat.

Der DFB-Star hat sich für diese Frisur entschieden, weil sie ihm gut steht und er sich damit wohlfühlt. Der Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan ist von der Frisur des DFB-Stars beeindruckt und sagt, dass sie ihm gut steht und er sich damit wohlfühlt. Der DFB-Star ist ein auffälliger Spieler und seine Frisur sollte auch auffällig sein





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