Der Pate: Ein Meilenstein des amerikanischen Kinos

Der Film 'Der Pate' von Francis Ford Coppola ist ein Meilenstein des amerikanischen Kinos. Der Film porträtiert die düstere Welt der Mafia-Familie Corleone und ist nicht nur wegen seiner Handlung, sondern auch wegen seiner intensiven Dreharbeiten legendär geworden.

Der Film ' Der Pate ' von Francis Ford Coppola ist ein Meilenstein des amerikanischen Kinos. Der Film porträtiert die düstere Welt der Mafia -Familie Corleone und ist nicht nur wegen seiner Handlung, sondern auch wegen seiner intensiven Dreharbeiten legendär geworden.

Eine Szene, die besonders im Gedächtnis bleibt, ist der brutale Straßenkampf zwischen Sonny Corleone und dem Charakter Carlo Rizzi. Was viele Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wissen: Die Szene war nicht nur vor der Kamera heftig - auch hinter den Kulissen kam es zu echten Verletzungen. Die erste Szene, in der Carlo Rizzi von Sonny Corleone angegriffen wird, war etwa anderthalb Tage lang einstudiert.

James Caan, der Sonny Corleone spielte, improvisierte jedoch während der Aufnahme mehrere Angriffe, darunter den Wurf eines kleinen Schlagstocks, der Russo am Kopf traf, und den Biss in die Hände. Außerdem trat er Russo mit solcher Wucht, dass dieser sich mehrere Rippen brach. Russo erklärte, dass er während des gesamten Films Probleme mit James Caan hatte, sowohl am Set als auch außerhalb.

Er beschrieb die Szene als 'brutal' und sagte, dass Caan offenbar eifersüchtig oder misstrauisch war, möglicherweise auch wegen der echten Verbindungen von Russo zur Mafia. Russo hatte früher mit der Unterwelt vertraut und war daher möglicherweise ein Risiko für die Produktion. Nach 36 Jahren erhält der zweitbeste Film aller Zeiten eine überraschende Fortsetzung abseits der Leinwand





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