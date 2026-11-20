Die Der Pate Trilogie von Francis Ford Coppola ist jetzt bei Amazon als Blu-ray-Box erhältlich. Die gesamte Sammlung der Mafia-Epos-Filme ist deutlich reduziert im Preis.

Die Filmwelt der 1970er-Jahre prägte durch eine Fülle an Meisterwerken bis heute das globale Kino-Erbe. Ein besonderer Höhepunkt dieser goldenen Ära ist das Mafia-Epos " Der Pate", das nun als umfassende Box bei Amazon erhältlich ist. Die " Der Pate Trilogie" fasst alle drei Filme von Regisseur Francis Ford Coppola in einem Sammlerstück zusammen. Fans und Sammler können diese ikonische Reihe zum ersten Mal seit Langem in einer speziellen Edition erwerben, die den ursprünglichen Kino-Eindruck bewahrt.

Filmdetails und Preise im Amazon-Shop

Die vollständige Sammlung steht aktuell für 30,07 Euro statt des regulären Preis von 34,99 Euro zur Verfügung. Dieser Rabatt gilt explizit für die Amazon-Plattform, wo zahlreiche Blu-ray-Angebote derzeit reduziert sind. Wer am Freitag bestellt, kann die Filme direkt am Wochenende anschauen, da die Lieferung in der Regel zeitnah erfolgt. Die Box-Set-Edition enthält alle drei Teile, die gemeinsam den legendären Zyklus um die Familie Corleone bilden.

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Marlon Brando und der erste Teil des Epos

Der erste Film der Reihe etablierte ein legendäres Ensemble, das Filmgeschichte schrieb. Marlon Brando verkörperte den New Yorker Mafia-Boss Don Vito Corleone in einer Darstellung, die als eine der ikonischsten Vorstellungen der Kinogeschichte gilt. Diese Performance brachte ihm den zweiten Oscar ein und festigte den Status des Films als absoluter Klassiker. Die ersten beiden Teile gelten allgemein als die künstlerische Speerspitze des Kinos dieser Epoche.

Robert De Niro und die Oscar-ausgezeichnete Fortsetzung

Die erste Fortsetzung der Reihe wurde mit sechs Oscars ausgezeichnet und zählt zu den besten Gangsterfilmen aller Zeiten. In diesem Teil übernimmt Robert De Niro die Rolle von Brando als jungen Mann. Der Film erlangte diesen Status trotz der anfänglichen Zurückhaltung des Regisseurs Francis Ford Coppola, der eigentlich nicht wieder ins Regieamt wollte. Letztlich tat er es doch und erhielt für diese Arbeit einen Golden Globe, der ihm als Regisseur für den ersten Teil noch verwehrt geblieben war.

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Regiearbeit von Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola war entscheidend an der Gestaltung der gesamten Trilogie beteiligt. Er überarbeitete seine Werke mehrfach im Laufe der Jahre, wobei er sie auch zu einer Mini-Serie umformte. Die aktuell bei Amazon angebotene Box zeigt jedoch die Originale, so wie sie einst im Kino liefen. Dies ermöglicht den Zuschauern, die unverfälschte Version zu genießen, die Francis Ford Coppola mit der Zeit begleiten sollte.

Zukünftige Verfügbarkeit und Sammlerwert

Obwohl Meinungen über den späten Nachklapp aus dem Jahr 1990 geteilt werden, bleibt der Gesamteindruck der ersten zwei Teile unangefochten. Sammler, die ihre Bestände aufwerten möchten, finden hier eine hochwertige Option. Die Amazon-Angebote für Blu-rays nutzen die Möglichkeit, diese Klassiker zu einem attraktiven Preis zu erwerben. Die Kombination aus historischer Bedeutung und aktueller Verfügbarkeit macht diese Box zu einem besonderen Highlight für Kino-Liebhaber.